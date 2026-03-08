Российские войска пока не способны проводить эффективные наступательные действия в Харьковской области. Это может свидетельствовать об оперативной паузе, во время которой оккупанты перегруппировываются или пытаются восстановить силы после потерь.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация на Харьковском направлении на 8 марта: что известно

По словам Виктора Трегубова, количество боевых столкновений на Харьковском направлении уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами.

В частности, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак российских войск. Украинские защитники отбивали штурмы вблизи Графского, Вильчи и Волчанска.

Трегубов отметил, что отсутствие эффективных наступательных действий со стороны российских войск может свидетельствовать об оперативной паузе.

По его словам, враг может использовать это время для перегруппировки или восстановления после потерь.

— Тот факт, что россияне вообще сейчас не способны проводить какие-либо эффективные наступательные действия или даже пытаться проводить какие-то эффективные инфильтрации – это свидетельство того, что либо у них пауза на перегруппировку, либо пауза для восстановления после определенного поражения, – отметил Трегубов.

В то же время, украинские военные фиксируют накопление российских сил на отдельных направлениях вблизи границы, в частности техники и личного состава. Это может свидетельствовать как о подготовке к новым атакам, так и о попытках восстановить утраченный наступательный потенциал.

Напомним, что РФ опрокинула подразделения Воздушно-десантных сил и морской пехоты из Покровского направления и тактического района Доброполья на Востоке Украины на южную линию фронта. Вероятно, это обусловлено преимуществом Украины в Запорожском и Днепропетровском направлениях.

