В понедельник, 9 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут действовать графики почасовых отключений света.

Как сообщили в Укрэнерго, графики почасовых отключений будут применяться в понедельник в некоторых регионах Украины с 08:00 до конца суток. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

— Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — сообщает Укрэнерго.

Также в компании просят потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

Графики отключений света для Киевщины

ДТЭК обнародовал графики отключений света для Киевской области на 9 марта.

Напомним, что первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что, несмотря на массированные обстрелы России и низкие температуры, этой зимой энергетическая система Украины удержала свою устойчивость.

Он отметил, что с октября 2025 года Россия повредила более 9 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. После атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт.

