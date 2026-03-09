Потери врага на 9 марта: ВСУ уничтожили 750 оккупантов и десантный катер
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 750 российских военных.
Таким образом, общие боевые потери противника на 9 марта превысили 1 млн 274 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 9 марта
- личного состава – около 1 274 040 (+750);
- танков – 11 745 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 167 (+10);
- артиллерийских систем – 38 129 (+70);
- РСЗО – 1 675 (+2);
- средства ПВО – 1 326 (+4);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224);
- крылатые ракеты – 4 403;
- корабли / катера – 31 (+1);
- подводные лодки – 2;
- автомобильная техника и автоцистерны – 82 289 (+188);
- специальная техника – 4 083.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 7 марта и в ночь на 8 марта украинские военные нанесли удар по ряду важных военных объектов российской армии.
В частности, под удар попали зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного на территории временно оккупированного Крыма.
Кроме этого, Силы обороны атаковали пункты управления беспилотниками и командно-наблюдательные пункты российских войск в районах Красносельского в Крыму, Дунайцев в Белгородской области РФ, а также в Гуляйполе Запорожской области и Селидово на Донетчине.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.