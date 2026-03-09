За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 750 российских военных.

Таким образом, общие боевые потери противника на 9 марта превысили 1 млн 274 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 9 марта

личного состава – около 1 274 040 (+750);

танков – 11 745 (+3);

боевых бронированных машин – 24 167 (+10);

артиллерийских систем – 38 129 (+70);

РСЗО – 1 675 (+2);

средства ПВО – 1 326 (+4);

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224);

крылатые ракеты – 4 403;

корабли / катера – 31 (+1);

подводные лодки – 2;

автомобильная техника и автоцистерны – 82 289 (+188);

специальная техника – 4 083.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 7 марта и в ночь на 8 марта украинские военные нанесли удар по ряду важных военных объектов российской армии.

В частности, под удар попали зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме этого, Силы обороны атаковали пункты управления беспилотниками и командно-наблюдательные пункты российских войск в районах Красносельского в Крыму, Дунайцев в Белгородской области РФ, а также в Гуляйполе Запорожской области и Селидово на Донетчине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

