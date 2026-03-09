Взрыв в Одессе прогремел вечером понедельника, 9 марта. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении города.

Об этом сообщают журналисты Суспільного.

Взрыв в Одессе 9 марта: какие последствия

Отмечается, что взрыв в городе был слышен в 21:17.

Сигнал воздушной тревоги в Одесской области прозвучал в 20:44.

В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении города.

Напомним, ночью 7 марта в Одессе прогремели взрывы. В Одесском районе воздушная тревога длилась более трех часов.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

В результате атаки на Одессу зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Информация о раненых или повреждениях жилых домов не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

