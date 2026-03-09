Взрыв в Одессе 9 марта: Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА
Взрыв в Одессе прогремел вечером понедельника, 9 марта. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении города.
Об этом сообщают журналисты Суспільного.
Взрыв в Одессе 9 марта: какие последствия
Отмечается, что взрыв в городе был слышен в 21:17.
Сигнал воздушной тревоги в Одесской области прозвучал в 20:44.
В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении города.
Напомним, ночью 7 марта в Одессе прогремели взрывы. В Одесском районе воздушная тревога длилась более трех часов.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
В результате атаки на Одессу зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
Информация о раненых или повреждениях жилых домов не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1475-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.