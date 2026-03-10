Четыре папки с вариантами действий: Генштаб готовит различные сценарии на фронте в 2026 году
- Часть планов оформлена в виде «четырех папок» с возможными сценариями операций.
- Некоторые из этих наработок ранее не удалось реализовать, но к ним могут вернуться.
- ВСУ планируют не только оборону, но и действия, которые позволят перехватить инициативу.
У украинских военных есть несколько вариантов действий на каждом направлении фронта. Важно не давать врагу владеть инициативой и препятствовать его продвижению.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.
Четыре папки с вариантами действий
По словам военного, в Генеральном штабе работа по поиску направлений действий продолжается постоянно.
Если прорабатывается какое-то направление, но там военные действия не проводились, это не означает, что они не будут проводиться в будущем.
— Поэтому определенные наработки по тем или иным участкам у нас есть. Например, вот четыре папки с вариантами наших действий на других направлениях, которые ждут своего часа, — сказал Александр Комаренко.
По словам военного, были ситуации, когда отрабатывали варианты действий на одном из направлений, но тогда реализовать их не удалось, поэтому даже и не начинали.
— В прошлом году мы вернулись к тем наработкам. Но в результате действовали на другом направлении. Возможно, в будущем мы снова вернемся к этому варианту, — сказал генерал-майор.
На вопрос о том, есть ли у военных планы и наработки возможных наступлений на этот год, если переговорный процесс не закончится каким-либо результатом, Александр Комаренко ответил, что наша разведка работает, добывает информацию.
По его словам, Силы обороны планируют оборону в соответствии с действиями оккупантов, но успеха не достичь, если просто отбиваться.
— Если мы не будем владеть инициативой, а вместо этого будем просто отбиваться, то рано или поздно нас добьют. Поэтому отдельно планируются действия, которые заставят противника изменить свои планы и действовать так, как он не планировал — чтобы навязать свою инициативу, — сказал генерал-майор.
Там, где россияне планируют наступать, мы планируем оборону. На других направлениях планируются действия, которые заставят захватчиков действовать так, как выгодно нам. Это может быть что-то, чего враг совсем не ожидает.