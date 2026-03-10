До точек доходит лишь 10%: в Генштабе объяснили тактику инфильтрации россиян
- Российские войска применяют тактику просачивания на фронте.
- Задача групп — дойти до определенной точки и закрепиться.
- До определенных позиций доходит примерно 10% российских военных.
Россияне прибегают к тактике инфильтрации (просачивания) на разных направлениях фронта, но до цели доходит около 10% оккупантов, то есть примерно каждый десятый.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-майор Александр Комаренко.
Тактика россиян на фронте
По словам Александра Комаренко, россияне используют тактику инфильтрации. Им ставят задачу — дойти до определенной точки и там закрепиться.
Когда на этих точках накапливается определенное количество врага, способное проводить определенные боевые действия, тогда они уже начинают действовать непосредственно в нашем тылу.
— Такая тактика очень затратна для врага, потому что до точки доходит, может, 10% из того, что выходит. Большинство уничтожается по дороге, затем — часть уже непосредственно в точках накопления, — говорит военный.
По его словам, для российского командования личный состав — это как расходные материалы.