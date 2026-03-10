Украинская разведка получила важные документы о российской оценке потерь на поле боя. В них зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко.

Зеленский о потерях России в войне

По словам президента, в документах, полученных украинской разведкой, россияне зафиксировали изменение соотношения убитых и раненых. Зеленский отметил, что из 100% потерь – это 62% убитых и 38% раненых российских военных.

– Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Имеем основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены, – утверждает Зеленский.

Президент поручил украинской разведке работать более активно в отношении российского военного производства.

По его мнению, в дальнейшем необходимо ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире.

В то же время Главное управление разведки Украины получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. Зеленский поблагодарил ГУР Минобороны за эффективную работу.

Как отметил президент, Украина детально анализирует имеющиеся данные о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

По словам Зеленского, фактически именно это сейчас является основным расчетом России – усилить риски длительной войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров, получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

Как утверждает президент, есть информация о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Президент подчеркнул, что Украина определится с шагами для противодействия и проинформирует партнеров.

Фото : Офіс президента

