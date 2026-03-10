Командующий Объединенными силами Михаил Драпатый заявил, что оккупанты хотят создать 20-километровую так называемую буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, а потому захватывают приграничные села.

Об этом говорится в статье Украинской правды.

Приграничные села в Сумской и Харьковской областях

По словам Михаила Драпатого, россияне «откусывают» приграничные села в Сумской области, даже там, где не проходит фронт. Военные называют это тактическими отвлекающими действиями или тактикой тысячи порезов. После таких действий враг, как правило, не заезжает на тяжелой технике, не проводит активных штурмов и т.д.

В то же время неправильно будет считать, что это так называемый второстепенный фронт или фронт для оттягивания наших сил.

— Просто у каждой российской группировки есть свои задачи. У группировки Север, которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской областях, задача создать буферную зону или, как они сами это называют, зону влияния, — подчеркнул Михаил Драпатый.

По его словам, всего идентифицировано 12 участков, на которых российский противник — силами от штурмовой роты до, возможно, батальона — будет пытаться расширить свою зону контроля.

Это будут Краснопольский, Великописаревский, Золочевский направления.

В начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с россиянами не идет речь об обмене оккупированных Россией территорий Сумщины и Харьковщины на территорию Донбасса.

По словам президента, россиянам будет очень сложно удерживать приграничные территории. И наступит момент, когда ВСУ их просто вытеснят.

Ранее заместитель главы Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса заявил, что россияне стремятся выйти на административные границы Донецкой области до конца марта или начала апреля 2026 года.

