В столице и Киевской области будут применяться более длительные отключения электроснабжения в отдельных районах.

Как сообщила компания ДТЭК, это происходит по команде Укрэнерго 10 марта.

Графики отключения света в Киеве и области на 10 марта

Как заявили в ДТЭК, в отдельных районах применяются более длительные отключения света на территории Киева и области.

По данным компании, в Киеве это коснется Соломенского, Голосеевского и Святошинского районов.

Как объяснили в ДТЭК, отключения света будут происходить по индивидуальным графикам. Их можно проверить в мобильном приложении Киев Цифровой или чат-боте ДТЭК Киевские электросети.

В то же время в Киевской области более длительные отключения будут продолжаться в Бучанском районе области.

Как отмечают в компании, актуальные графики ограничений электроснабжения можно проверить в Telegram-канале ДТЭК.

