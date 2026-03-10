В Киеве и области усилили графики отключения света 10 марта: в каких районах
- В Киеве и области 10 марта вводятся более длительные отключения электроэнергии по распоряжению Укрэнерго.
- Они коснутся Соломенского, Голосеевского, Святошинского районов в столице и Бучанского района в Киевской области.
В столице и Киевской области будут применяться более длительные отключения электроснабжения в отдельных районах.
Как сообщила компания ДТЭК, это происходит по команде Укрэнерго 10 марта.
Графики отключения света в Киеве и области на 10 марта
Как заявили в ДТЭК, в отдельных районах применяются более длительные отключения света на территории Киева и области.
По данным компании, в Киеве это коснется Соломенского, Голосеевского и Святошинского районов.
Как объяснили в ДТЭК, отключения света будут происходить по индивидуальным графикам. Их можно проверить в мобильном приложении Киев Цифровой или чат-боте ДТЭК Киевские электросети.
В то же время в Киевской области более длительные отключения будут продолжаться в Бучанском районе области.
Как отмечают в компании, актуальные графики ограничений электроснабжения можно проверить в Telegram-канале ДТЭК.