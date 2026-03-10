За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 950 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 10 марта превысили 1 млн 274 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 10 марта

личного состава – около 1 274 990 (+950);

танков – 11 758 (+13);

боевых бронированных машин – 24 174 (+7);

артиллерийских систем – 38 202 (+73);

РСЗО – 1 679 (+4);

средств ПВО – 1 328 (+2);

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169);

крылатых ракет – 4 403;

кораблей / катеров – 31;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 82 510 (+221);

специальной техники – 4 087 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.