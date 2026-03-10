За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 950 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 10 марта превысили 1 млн 274 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 10 марта

  • личного состава – около 1 274 990 (+950);
  • танков – 11 758 (+13);
  • боевых бронированных машин – 24 174 (+7);
  • артиллерийских систем – 38 202 (+73);
  • РСЗО – 1 679 (+4);
  • средств ПВО – 1 328 (+2);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169);
  • крылатых ракет – 4 403;
  • кораблей / катеров – 31;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 82 510 (+221);
  • специальной техники – 4 087 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Днепре 9 марта: повреждены многоэтажка и банк, есть пострадавшие
Атака на Дніпро 9 березня 2026

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.