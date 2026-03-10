Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 10 марта: ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 73 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 950 российских военных.
Так, общие боевые потери противника на 10 марта превысили 1 млн 274 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 10 марта
- личного состава – около 1 274 990 (+950);
- танков – 11 758 (+13);
- боевых бронированных машин – 24 174 (+7);
- артиллерийских систем – 38 202 (+73);
- РСЗО – 1 679 (+4);
- средств ПВО – 1 328 (+2);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169);
- крылатых ракет – 4 403;
- кораблей / катеров – 31;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 82 510 (+221);
- специальной техники – 4 087 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
