Москва может помочь Ирану ракетами, системами ПВО и даже направить войска.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Зеленский о военной помощи России Ирану

По словам главы государства, Россия уже оказывает помощь иранскому режиму, в частности в сфере беспилотников.

Сейчас смотрят

Он отметил, что Москва, вероятно, будет расширять поддержку Тегерана, в частности в ракетном вооружении и системах противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество создает новые риски эскалации конфликта.

— Россия начала поддерживать иранский режим дронами. Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО, — заявил Зеленский.

Он также отметил, что в такой ситуации возникает вопрос, какая страна может первой открыто поддержать Иран войсками.

Зеленский напомнил, что подобный сценарий уже имел место в войне против Украины.

В частности, речь идет об участии военных из Северной Кореи, которые были направлены в Россию.

По словам президента, около 10 тыс. северокорейских военных находятся на территории РФ и могут быть привлечены к боевым действиям против Украины.

По мнению Зеленского, аналогичная ситуация может повториться и на Ближнем Востоке.

— То же самое может произойти и в Иране — Россия может направить туда войска, — заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Украине с просьбой помочь странам Ближнего Востока в защите от иранских дронов Shahed.

По словам главы государства, Украина получила официальный запрос на поддержку партнеров в противодействии атакам беспилотников.

В рамках договоренностей украинские специалисты по противодействию дронам уже отправились в страны региона.

В частности, на этой неделе украинские команды должны прибыть в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Президент также отметил, что Украина рассчитывает получить от партнеров дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, в частности PAC-2 и PAC-3.

Он подчеркнул, что украинский опыт борьбы с массированными атаками дронов Shahed является одним из самых эффективных в мире.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.