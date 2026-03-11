В переговорах между Украиной и Россией есть прогресс и можно увидеть признаки переломного момента. Такое мнение высказал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в комментарии телеканалу CNBC.

Мирные переговоры между Украиной и РФ: заявление Уиткоффа

Стив Уиткофф подчеркнул, что США привержены идее положить конец этой войне.

– На этой неделе должна была состояться трехсторонняя встреча. Эти переговоры предметные. Сами украинцы говорят, что с момента первых встреч в Женеве мы достигли большего прогресса, чем за последние четыре года. Так что процесс движется вперед, – отметил он.

Спецпосланник предположил, что следующая встреча будет назначена уже на следующей неделе.

– Мы надеемся, чувствуем и остаемся настроены позитивно по этому поводу. Это война, которая должна закончиться, – сказал он.

Уиткофф сообщил, что видит в переговорах между Украиной и Россией признаки переломного момента, ведь обе стороны измотаны войной.

На вопрос о том, можно ли достичь мирного соглашения уже в этом году, Уиткофф сказал, что видит предпосылки для такого развития событий.

– Я просто логичный человек. Президент Трамп в целом успешен в том, чтобы достигать урегулирования таких вопросов. В этом конкретном случае, как он и говорил, это занимает больше времени, чем он думал. Но мы начинаем видеть признаки того, что обе стороны измотаны и устали. И, надеюсь, это и есть начало переломного момента, – пояснил он.

Спецпосланник Трампа сравнил войну РФ против Украины с ситуацией на Ближнем Востоке, имея в виду войну группировки ХАМАС и Израиля, где было достигнуто перемирие.

– Наступил переломный момент, когда мы с Джаредом Кушнером просто почувствовали, что они уже покончили с войной. И надеемся, что мы находимся в такой точке сегодня или окажемся в ней очень скоро, – подытожил Уиткофф.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина “имеет карты”, которые ранее не показывала и силу которых признают международные партнеры.

Так, Киев получил запрос от Вашингтона с просьбой помочь странам Ближнего Востока в защите от иранских ударных дронов Shahed и поручил предоставить необходимые средства и организовать работу украинских специалистов в регионе.

Также Украина направила специализированные команды для борьбы с дронами в три страны Ближнего Востока — Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

