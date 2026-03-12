В ночь на 12 марта российские войска атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказалась Менская община, где в результате падения дрона погиб ребенок.

Между тем в российском Краснодарском крае после серии взрывов вспыхнул пожар на нефтебазе, а на международной арене состоялась встреча делегаций США и РФ.

Параллельно на Ближнем Востоке обострилась ситуация между Израилем и группировкой Хезболла.

Подробнее об основных событиях ночи и утра 12 марта – в подборке Фактов ICTV.

Атака на Менскую общину

Ночью 12 марта российские войска атаковали Менскую общину Корюковского района Черниговской области ударными беспилотниками.

По данным местных властей, атака произошла после 01:00. В результате падения вражеского БПЛА загорелся жилой дом и хозяйственная постройка. Еще один дом получил повреждения.

В результате атаки погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.

Взрывы на нефтебазе в Тихорецке

В российском Тихорецке Краснодарского края ночью прогремела серия взрывов. После этого на одном из промышленных объектов возник масштабный пожар.

По данным OSINT-проекта ASTRA, возгорание произошло на территории нефтебазы перевалочного пункта компании Тихорецк-Нефть.

Местные жители сообщали о взрывах и опубликовали видео пожара в сети.

На видео видно как минимум два очага возгорания. Вероятно, загорелись резервуары с топливом.

Встреча делегаций США и России

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил о переговорах с российской делегацией, которую возглавлял посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Встреча состоялась в штате Флорида.

В состав делегации США вошли:

специальный представитель президента США Стив Виткофф;

зять президента США Джаред Кушнер;

старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам Виткоффа, стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт. Других деталей переговоров он не раскрыл.

Зеленский призвал Трампа усилить давление на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, а не на Украину.

В интервью Politico и Welt он подчеркнул, что украинцы поддерживают переговоры, но не готовы принимать ультиматумы России по сдаче территорий.

По словам президента, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности, которые должны быть одобрены Конгрессом США и парламентами других стран.

Хезболла выпустила более 100 ракет по Израилю

Вечером 11 марта ливанская группировка Хезболла выпустила около 100 ракет по северному Израилю.

В результате обстрелов два человека получили легкие ранения, также зафиксировано попадание в жилой дом.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым установкам и инфраструктуре Хезболлы на территории Ливана.

Под обстрелом оказался, в частности, район Дахие в Бейруте, который считается оплотом группировки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

