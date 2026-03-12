События ночи 12 марта: пожар на нефтебазе в РФ и призыв Зеленского к Трампу
В ночь на 12 марта российские войска атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.
Под ударом оказалась Менская община, где в результате падения дрона погиб ребенок.
Между тем в российском Краснодарском крае после серии взрывов вспыхнул пожар на нефтебазе, а на международной арене состоялась встреча делегаций США и РФ.
Параллельно на Ближнем Востоке обострилась ситуация между Израилем и группировкой Хезболла.
Подробнее об основных событиях ночи и утра 12 марта – в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Менскую общину
- Взрывы на нефтебазе в Тихорецке
- Встреча делегаций США и России
- Зеленский призвал Трампа усилить давление на Путина
- Хезболла выпустила более 100 ракет по Израилю
Атака на Менскую общину
Ночью 12 марта российские войска атаковали Менскую общину Корюковского района Черниговской области ударными беспилотниками.
По данным местных властей, атака произошла после 01:00. В результате падения вражеского БПЛА загорелся жилой дом и хозяйственная постройка. Еще один дом получил повреждения.
В результате атаки погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.
Взрывы на нефтебазе в Тихорецке
В российском Тихорецке Краснодарского края ночью прогремела серия взрывов. После этого на одном из промышленных объектов возник масштабный пожар.
По данным OSINT-проекта ASTRA, возгорание произошло на территории нефтебазы перевалочного пункта компании Тихорецк-Нефть.
Местные жители сообщали о взрывах и опубликовали видео пожара в сети.
На видео видно как минимум два очага возгорания. Вероятно, загорелись резервуары с топливом.
Встреча делегаций США и России
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил о переговорах с российской делегацией, которую возглавлял посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
Встреча состоялась в штате Флорида.
В состав делегации США вошли:
- специальный представитель президента США Стив Виткофф;
- зять президента США Джаред Кушнер;
- старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
По словам Виткоффа, стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт. Других деталей переговоров он не раскрыл.
Зеленский призвал Трампа усилить давление на Путина
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, а не на Украину.
В интервью Politico и Welt он подчеркнул, что украинцы поддерживают переговоры, но не готовы принимать ультиматумы России по сдаче территорий.
По словам президента, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности, которые должны быть одобрены Конгрессом США и парламентами других стран.
Хезболла выпустила более 100 ракет по Израилю
Вечером 11 марта ливанская группировка Хезболла выпустила около 100 ракет по северному Израилю.
В результате обстрелов два человека получили легкие ранения, также зафиксировано попадание в жилой дом.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым установкам и инфраструктуре Хезболлы на территории Ливана.
Под обстрелом оказался, в частности, район Дахие в Бейруте, который считается оплотом группировки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.