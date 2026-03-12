Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 12 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 194 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 5711 дронов-камикадзе и осуществил 29 361 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
