В ночь на 12 марта, начиная с 18:00 11 марта, Россия атаковала Украину 94 ударными БпЛА.

Ночная атака на Украину 12 марта: что известно

Как сообщили Воздушные силы Украины, РФ подверглась очередной атаке со стороны РФ.

Так враг запустил по Украине ударные беспилотники типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым). Более 60 из них – Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Напомним, что вчера ночью Россия атаковала Украину 99 беспилотниками, нашим защитникам неба удалось сбить 90 из них.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1478-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

