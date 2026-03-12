Это самое массовое уголовное производство по военным преступлениям, которое за время полномасштабной войны доводили до суда харьковские следователи.

Пыточная в Купянске: что известно о деле

По их данным, 18 обвиняемых с марта до сентября 2022 года во время оккупации Купянска похищали и пытали людей. Это российский военный, боевики так называемых “ДНР” и “ЛНР”, полицейские, которые, по данным следствия, перешли на сторону врага, и местные жители, против которых следствие собрало доказательства сотрудничества с оккупантами.

Пыточную комнату обустроили в местном отделе полиции. По данным Нацполиции, пыткам подвергали спасателей, учителей, предпринимателей, представителей власти, фермеров, ветеранов АТО/ООС – всего через пытки прошли около полутора сотен человек, есть погибшие, пропавшие без вести и те, кто до сих пор находится в российском плену.

В деле, которое будут рассматривать в Основянском районном суде, 87 потерпевших. Это те, кто выжил и у кого следствию удалось взять показания. Людей били электрическим током, душили, подвешивали, кормили объедками, за время пребывания в плену некоторые потерпевшие потеряли до 20 кг веса, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Уже второй раз суд собирается на подготовительное заседание, но так и не может его начать: не явились часть обвиняемых, их адвокаты и потерпевшие. Обвинитель Никита Дальока даже не берется прогнозировать, сколько продлится судебное разбирательство. Организовать явку всех участников – уже будет большим достижением.

Пыточная в Купянске: о суде

2 марта 2026 года, Основянский районный суд Харькова.

– В судебное заседание в очередной раз повторно не явились обвиняемые по делу, за исключением тех двоих, которые присутствуют в режиме видеоконференцсвязи, – сказала судья Богдана Чорная.

Она перечисляет фамилии отсутствующих: Бабарыкин, Благодатский, Борисенко, Калашников, Клочков, Кулик, Липовый, Лисняк, Личман, Лужецкий, Малеев, Минц, Сердюк, Штец, Борисенко и Гуря.

– У суда на данный момент нет какой-либо информации об осведомленности указанных лиц о назначении и проведении сегодня судебного заседания, – отметила судья.

Названные ею обвиняемые, по данным следствия, причастны к пыткам людей в купянской казни, однако их не удалось задержать. Они сбежали во время успешного контрнаступления украинских защитников в сентябре 2022 года.

Их могут судить заочно, говорит прокурор Харьковской областной прокуратуры Никита Дальока. Сторона обвинения будет подавать в суд соответствующее ходатайство, если обвиняемые трижды не явятся в суд, будет подтверждение их надлежащего уведомления о заседании и сознательного уклонения от суда.

– Такой механизм позволяет привлечь к ответственности лиц, даже скрывающихся, потому что они объявляются в международный розыск. Учитывая, что им предоставлена правовая помощь, их защита осуществляется профессиональными защитниками, их права, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины, полностью защищаются, – говорит обвинителю по делу Никита Дальока.

Судья просит еще раз уведомить обвиняемых и их адвокатов о месте проведения следующего судебного заседания.

— Путем направления повесток, публикации объявлений в общедоступных источниках информации, с распространением на территории Украины, в частности, в официальном издании газете Урядовый курьер, на сайте Судебной власти, Основянского районного суда города Харькова, — отметила она.

Двое обвиняемых, участвующих по видеосвязи, “подключаются” к судебному заседанию из тюрьмы. Это бывшие полицейские Владимир Шабунин и Сергей Вергелес, которые в 2023 году осуждены за другие преступления. Это двое из 18 обвиняемых, которых будут судить очно.

– Это граждане Украины, которые уже отбывают наказание за государственную измену, а здесь мы пытаемся привлечь их к ответственности именно за совершение военных преступлений по статье 438 части первой Уголовного кодекса Украины, – говорит обвинителец Дальока.

По данным следствия, 30-летний Владимир Шабунин, уроженец Двуречной Купянского района.

В 2022 году во время оккупации Купянска добровольно согласился служить оккупантам и занял должность “начальника группы конвойной службы” в созданном врагом “управлении внутренних дел” в так называемой временной гражданской администрации в Харьковской области.

Информация о нем есть на сайте Хочу к своим – это государственный проект с публичным списком осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность, которые желают выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена.

Там указано, что Шабунин хочет обмена и уже подписал соответствующее заявление. В оккупированном режиме “управлении внутренних дел” служил “стажером полицейского изолятора временного содержания” и 56-летний Сергей Вергелес из Донецкой области.

Во время допроса они сообщали, что их задачей было находить и задерживать проукраински настроенных людей, при необходимости привлекать боевиков так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

В 2023 году их обоих осудили за государственную измену: в августе – Шабунина, в декабре – Вергелеса.

По делу по обвинению в военном преступлении у них есть адвокаты. Также государство предоставило защитников 16 обвиняемым, которых планируют судить заочно. Их будет 10 человек.

Пыточная в Купянске: беспрецедентное производство

Прокурор объясняет, почему сначала Харьковская областная прокуратура заявляла, что в суд направили дело, в котором более 90 потерпевших, а сейчас их 87: погибших, пропавших без вести или находящихся в плену вынесли в отдельное уголовное производство.

– Учитывая, что у нас нет информации о судьбе этих лиц, эти материалы выделили в отдельное производство. Но буквально на завтра (3 марта 2026 года, – Ред.) у нас назначен допрос в рамках выделенного уголовного производства лица, которое на данный момент вернулось из плена, – говорит Дальока.

Прокурор не может спрогнозировать, сколько продлится рассмотрение дела в суде. Кроме обвиняемых и их адвокатов, нужно будет допросить каждого потерпевшего.

– Досудебное расследование длилось почти четыре года! По моему опыту, это первое такое дело. Что касается военных преступлений, пожалуй, это одно из крупнейших дел в Украине. Очень много потерпевших, необходимо провести допрос, на досудебном расследовании в среднем допрос одного человека длился около трех часов, – говорит обвинителю Никита Дальока.

Кроме того, могут быть судебные заседания, которые отложат из-за неявки участников процесса вследствие болезни или участия в других разбирательствах. Поэтому рассмотрение дела может затянуться, говорит прокурор.

– Но мы можем рассмотреть дело, используя механизмы Уголовного процессуального кодекса, такие как видеоконференция, написание заявлений потерпевшими о рассмотрении без их участия, – говорит Дальока.

Потерпевшие могут не являться на каждое судебное заседание. К тому же, их интересы может защищать представитель.

– Подавляющая часть потерпевших уже написала заявления о рассмотрении уголовного производства без их участия. Это не означает, что все судебное разбирательство будет проводиться без них, потому что нам необходимо будет в судебном заседании получить от них показания. Но это означает, что на каждое судебное заседание они могут не ходить. Это позволяет не собирать 87 человек в одном помещении, а вызывать их поочередно в моменты, когда мы будем их допрашивать, – сообщил прокурор.

Тамила Безпала из Харьковской правозащитной группы бесплатно представляет интересы 14 потерпевших. Говорит, что они уже подали гражданские иски о компенсации морального или физического вреда в размере 2 млн грн. Другие потерпевшие также могут подать иски в течение подготовительного заседания.

– Мы всем офисом готовили эти гражданские иски, технически это сложно. Но моральная сторона – это самое тяжелое. Люди перенесли большие страдания: имитация расстрелов, электрический ток, угрозы, сексуализированные действия, избиения, подвешивание. Каждый раз, когда человек говорит, он это заново переживает, каждый раз мы вгоняем его в стресс. И когда ты смотришь в глаза обвиняемым, ты видишь, что они даже не осознают или откровенно лгут, – говорит представительница потерпевших.

Город Купянск

Купянск – город на северо-востоке Харьковской области в 50 км от российской границы. До полномасштабного вторжения там проживало около 25 тысяч человек.

Город отличался активной гражданской позицией: местные жители боролись против несанкционированных вырубок леса и коррупции, выступали за строительство дорог, медицину, образование.

Когда в феврале 2022 года в город вошли оккупанты, местные жители устроили акции протеста. Их запугали, сопротивление подавили, а самых активных лидеров мнений и патриотов бросили в застенки.

Купянск оккупировали 27 февраля 2022 года. Бывший мэр города Геннадий Мацегора сейчас в розыске. По данным следствия, он сдал город, расквартировал оккупантов, предоставлял им топливо и еду.

Сейчас его заочно судят за государственную измену. Боевики грабили магазины и фермы. Единственная возможность выехать – через Россию, поэтому не каждый решался и не всех выпускали: врачей, энергетиков, учителей, спасателей вносили в “списки”, им запрещали выезд и заставляли сотрудничать.

Пытьба в Купянске: что там происходило

По данным Нацполиции, за полгода через купянскую пыточную прошли более 150 человек. Камеры, рассчитанные на нескольких человек, набивали до полутора десятков задержанных. Люди месяцами сидели в духоте, без средств гигиены, с недостатком воды и еды. Их били руками, ногами и палками, переламывали кости, выбивали зубы, применяли электрический ток.

– В некоторых случаях издевательства приобретали форму психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли людей рыть могилы себе и другим. Одного из мужчин привязывали пластиковыми стяжками над головой к металлической решетке посреди двора — он часами висел, не имея возможности даже присесть, — сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Из 18 обвиняемых большинство — это местные жители, в июле 2025 года сообщил тогдашний начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

— По данным следствия, среди пострадавших — и мужчины, и женщины, обычные жители города. Они рассказали следователям, что избивали и унижали их не только россияне. Среди конвоиров и охранников мы установили 14 горожан, которые пошли на службу к оккупантам, – сообщил Болвинов.

Самому младшему из них было девятнадцать лет, говорит следователь.

– До вторжения он учился в Харькове. А когда россияне захватили Купянск, перешел на сторону врага. Один из пострадавших узнал этого парня, говорит, он был сыном его знакомой. В застенке он охранял жертв. В один из дней он вывел заключенного из камеры, пристегнул к решетке и начал выжигать руку газовой водкой, – рассказал Болвинов на своей странице в Facebook.

Следователи собрали доказательства причастности местных жителей к работе на оккупантов.

– Оккупанты выдавали им форму и давали должности. Безработные, студенты и бывшие сотрудники полиции становились охранниками и конвоирами. У нас есть многочисленные свидетельства. Они не только зарабатывали деньги, но и сознательно издевались над украинцами. При чем особенно жестоко, – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Нацполицией, один из фигурантов рассказывает о задачах, которые выполняли.

– Непосредственно ставилась задача сообщать и задерживать проукраински настроенных жителей Купянска. Если нам что-то было известно, мы должны были сами задерживать или сообщать, или с помощью “ЛНРовцев”, которые жили на первом этаже, задерживать, – сообщил во время допроса один из обвиняемых.

Другие фигуранты – трое боевиков так называемых «ЛНР/ДНР» и один россиянин. Они проводили допросы, избивали и пытали людей током, сообщил Болвинов.

– Заходят в дверь двое, ты сидишь без наручников, сразу “щелчок” наручники, мешок на голову, два удара были по голове, потом меня наклонили и головой об стену, – рассказал один из потерпевших на видео, опубликованном Нацполицией.

Другой потерпевший рассказал о том, как избили парня: он лег, а на него встали и сказали, чтобы он полз.

Еще один потерпевший рассказывает о пытках током.

– Они подключали уши, губы, соски, мизинцы на руках и ногах, половой член и мошонку, и чередовали, – поделился он.

Кроме двух бывших полицейских, которых планируют судить очно, 16 обвиняемых должны предстать перед судом заочно в случае уклонения и неявки в суд. Кто они и какую функцию выполняли – вот что известно от следствия и средств массовой информации.

41-летний Евгений Лисняк, по данным Нацполиции, был так называемым “начальником милиции” в оккупированной части Харьковской области (официальная должность в документах врага – “начальник управления внутренних дел временной гражданской администрации в Харьковской области”).

Он является соратником Виталия Ганчева и его бывшим коллегой в правоохранительных органах Украины, которого в 2022 году оккупанты назначили так называемым “губернатором” захваченной Харьковщины.

До 2014 года Лисняк работал в украинской милиции, затем сбежал в оккупированный Луганск, у террористов так называемой “ЛНР” дослужился до “заместителя начальника управления”, получил звание “полковника”.

Он имеет кучу подозрений от правоохранительных органов Украины – за государственную измену и военные преступления. В частности, по данным следствия, он грабил местных жителей. Например, у 36-летней женщины угрозами отобрал внедорожник Toyota Land Cruiser. После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины Лисняк бежал в оккупированную Луганскую область.

Пособником и “правой рукой” Лисняка, по данным следствия, был 38-летний Виталий Борисенко, который в свое время работал и в СБУ, и в Нацполиции. Последнее место службы – начальник уголовного розыска Купянского отделения Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Но когда оккупанты вошли на территорию Купянска, перешел на сторону врага и сейчас является подозреваемым в государственной измене. Оккупанты назначили его так называемым “начальником отдела уголовного розыска”.

Как установило расследование, среди главарей был 38-летний Алексей Клочков (“Чекист”) – командир 2 отдельного специального штурмового батальона 1 армейского корпуса так называемой “ДНР”, командир специального подразделения “Патриот” так называемой “ДНР”.

Это спецподразделение было создано в 2016 году для охраны лидеров боевиков, в частности, главаря террористической «ДНР» Александра Захарченко.

Единственный россиянин среди обвиняемых – 50-летний гражданин РФ Василий Штец, уроженец села Машутино Псковской области, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Грек, пулеметчик 2 отделения 2 взвода 9 роты.

По данным следствия, на оккупантов работали местные:

так называемый “начальник изолятора временного содержания”: 44-летний Евгений Малеев, экс-полицейский, имеет заочное подозрение в государственной измене;

так называемыми “полицейскими” изолятора: 38-летний Сергей Минц, подозреваемый в государственной измене, и 49-летний Юрий Личман;

“и. о. помощника участкового инспектора”: 30-летний Игорь Бабарыкин;

“полицейскими взвода патрульной службы”: 44-летний Сергей Липовый и 34-летний Николай Кулик, подозреваемые в пособничестве государству-агрессору.

Три самых молодых обвиняемых – тоже местные, против которых следствие собрало достаточные доказательства сотрудничества с врагом: так называемый “конвойер” – 24-летний житель Купянска Владислав Борисенко, 24-летний Дмитрий Гуря, житель села Тавильжанка Купянского района. Он устроился к оккупантам “инспектором-дежурным изолятора временного содержания”.

Также 22-летний Артем Сердюк, на момент вторжения ему было 18 лет. Житель Кившаровки Купянского района, был курсантом университета внутренних дел, подозревается в государственной измене. Устроился “полицейским конвойной службы”.

Также к функционированию застенчивой, по данным следствия, причастны: 43-летний гражданин Украины из Луганской области, боевик так называемой “ЛНР” Виталий Калашников.

Кроме него, 39-летний Дмитрий Лужецкий – гражданин Украины, родился в Кропивницком, жил в Тернополе. По данным следствия, антимайдановец, долгое время проживал в Москве, сотрудничал с ФСБ и вместе с братом вербовал наемников в боевые подразделения террористических “ДНР” и “ЛНР”.

Оба были осуждены за государственную измену и создание террористической организации, обменены в 2017 году. 32-летний Олег Благодатский, родился в Купянске, проживал в Харькове, до вторжения работал полицейским инспектором в Купянске, подозревается в государственной измене.

Пыточная в Купянске: следующее заседание

Судья Чорная предупредила о личном участии в заседании потерпевших, представителей потерпевших и защитников в связи с ограниченными возможностями системы видеоконференцсвязи.

– Суд не имеет технической возможности подключить всех защитников и все стороны с помощью системы видеоконференцсвязи. Поэтому просьба суда – являться лично в судебное заседание, – отметила она.

В следующий раз суд должен собраться 7 апреля.

Фото: Харьковская областная прокуратура

