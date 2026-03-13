В субботу, 14 марта, во всех областях Украины во второй половине дня будут действовать графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения электричества по всей Украине

— Завтра, 14 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений, с 17:00 до 23:00 для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

Сейчас смотрят

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 13 марта украинские энергетики восстановили 3,5 ГВт мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС из более чем 9 ГВт, которые были повреждены в результате российских атак.

По его словам, Украина активно сотрудничает со странами ЕС, получает оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций и расширяет круг партнеров для восстановления энергетических объектов.

Шмыгаль отметил, что в марте ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать. В некоторых регионах отключений нет вообще, в других действует одна-полторы очереди.

Дефицит в пиковые часы потребления составляет около 1 ГВт.

Солнечная генерация продолжает увеличивать объемы производства электроэнергии, поэтому в непиковые часы ограничения по всей стране не применяются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.