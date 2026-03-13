Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 13 марта: ВСУ уничтожили 860 оккупантов, 50 артсистем и 2 071 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 860 российских военных.
Так, общие боевые потери противника на 13 марта превысили 1 млн 277 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 13 марта 2026
- личного состава – около 1 277 620 (+860);
- танков – 11 773 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 202 (+5);
- артиллерийских систем – 38 369 (+50);
- РСЗО – 1 685 (+4);
- средств ПВО – 1 331 (+2);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071);
- крылатых ракет – 4 403;
- кораблей / катеров – 31;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 83 223 (+189);
- специальной техники – 4 088.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.