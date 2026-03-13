За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 860 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 13 марта превысили 1 млн 277 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 13 марта 2026

  • личного состава – около 1 277 620 (+860);
  • танков – 11 773 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 202 (+5);
  • артиллерийских систем – 38 369 (+50);
  • РСЗО – 1 685 (+4);
  • средств ПВО – 1 331 (+2);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071);
  • крылатых ракет – 4 403;
  • кораблей / катеров – 31;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 83 223 (+189);
  • специальной техники – 4 088.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Война вступила в новую стадию: Сырский объяснил, что изменилось на фронте
Олександр Сирський

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.