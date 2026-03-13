За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 860 российских военных.

Так, общие боевые потери противника на 13 марта превысили 1 млн 277 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 13 марта 2026

личного состава – около 1 277 620 (+860);

танков – 11 773 (+7);

боевых бронированных машин – 24 202 (+5);

артиллерийских систем – 38 369 (+50);

РСЗО – 1 685 (+4);

средств ПВО – 1 331 (+2);

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071);

крылатых ракет – 4 403;

кораблей / катеров – 31;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 83 223 (+189);

специальной техники – 4 088.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1479-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.