Силы обороны удерживают рубежи и продвигаются на Юге — Сырский
На Юге Украины ведутся активные боевые действия по освобождению населенных пунктов. Силы обороны уничтожают врага и постепенно продвигаются вперед.
Об этом 14 марта сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Ситуация на Юге по состоянию на 14 марта: что известно
14 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о результатах встречи с руководством наступательной группировки и командирами бригад, полков и батальонов, ведущих наступательные операции на Южном направлении страны.
— Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов, — отметил Сырский.
Во время визита он отдал распоряжение по решению проблемных вопросов и обсудил перспективы дальнейших действий. В то же время главнокомандующий подчеркнул, что для успешной операции важна информационная тишина.
Александр Сырский отметил, что приоритетными для Украины остаются освобождение оккупированных территорий и сохранение жизней украинских военнослужащих.
Напомним, недавно ВСУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Майкопа в России. По предварительной информации, есть попадание по объектам инфраструктуры аэродрома.