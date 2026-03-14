Отключение света в Украине 14 марта: где нет электроэнергии после обстрела
14 марта фиксируется отключение света в Киеве и шести областях после ночной атаки на Украину.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света в Украине 14 марта: что известно
По данным Укрэнерго, ночью и утром 14 марта российская армия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики в Киеве и шести областях Украины.
В настоящее время обесточенными остаются потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
— В результате массированной атаки – сегодня вынуждено изменены время и объем применения мер ограничения потребления. В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей, – сообщили энергетики.
Как отмечают в Укрэнерго, отключение света в Украине будет продолжаться до конца суток. Кроме того, энергетики советуют перенести пользование мощными электроприборами на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 16:00.
В вечерний период, с 17:00 до 22:00, следует ограничить использование мощных электроприборов.
— Потребляйте электроэнергию максимально бережливо. Когда свет появляется по графику – не включайте несколько мощных приборов одновременно, – отмечают в Укрэнерго.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Напомним, утром 14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью врага в эту ночь была энергетическая инфраструктура Киевской области. Враг применил 68 ракет и 430 дронов. Зафиксировано попадание на 11 локациях.