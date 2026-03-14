14 марта фиксируется отключение света в Киеве и шести областях после ночной атаки на Украину.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

По данным Укрэнерго, ночью и утром 14 марта российская армия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики в Киеве и шести областях Украины.

Сейчас смотрят

В настоящее время обесточенными остаются потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

— В результате массированной атаки – сегодня вынуждено изменены время и объем применения мер ограничения потребления. В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей, – сообщили энергетики.

Как отмечают в Укрэнерго, отключение света в Украине будет продолжаться до конца суток. Кроме того, энергетики советуют перенести пользование мощными электроприборами на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 16:00.

В вечерний период, с 17:00 до 22:00, следует ограничить использование мощных электроприборов.

— Потребляйте электроэнергию максимально бережливо. Когда свет появляется по графику – не включайте несколько мощных приборов одновременно, – отмечают в Укрэнерго.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, утром 14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью врага в эту ночь была энергетическая инфраструктура Киевской области. Враг применил 68 ракет и 430 дронов. Зафиксировано попадание на 11 локациях.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.