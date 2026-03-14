За прошедшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили по меньшей мере 810 российских военных.

Таким образом, общие боевые потери противника на 14 марта превысили 1 млн 278 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 14 марта 2026 года

  • личного состава – около 1 278 430 (+810);
  • танков – 11 777 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 212 (+10);
  • артиллерийских систем – 38 421 (+52);
  • РСЗО – 1 686 (+1);
  • средств ПВО – 1332 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147);
  • крылатых ракет – 4 403;
  • кораблей/катеров – 31;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 83403 (+180);
  • специальной техники – 4 088.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

