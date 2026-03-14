Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Потери врага на 14 марта: ВСУ ликвидировали 810 оккупантов, 52 артсистемы и 2 147 БпЛА
За прошедшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили по меньшей мере 810 российских военных.
Таким образом, общие боевые потери противника на 14 марта превысили 1 млн 278 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери врага на 14 марта 2026 года
- личного состава – около 1 278 430 (+810);
- танков – 11 777 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 212 (+10);
- артиллерийских систем – 38 421 (+52);
- РСЗО – 1 686 (+1);
- средств ПВО – 1332 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147);
- крылатых ракет – 4 403;
- кораблей/катеров – 31;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 83403 (+180);
- специальной техники – 4 088.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1480-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.