Под стражу был взят российский капитан танкера Sea Owl 1, которого вблизи города Треллеборг задержала шведская береговая охрана.

В Швеции арестован капитан задержанного танкера Sea Owl 1

Издание Sweden Herald со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Швеции пишет, что слушание о взятии под стражу капитана судна прошло в воскресенье, 15 марта, в районном суде шведского города Истад.

– Суд решил взять под стражу капитана судна в соответствии с ходатайством прокурора об аресте, – говорится в письменном сообщении пресс-службы прокуратуры.

На основе достаточных оснований мужчину подозревают в использовании поддельного документа с отягчающими обстоятельствами.

Отмечается, что капитан Sea Owl 1 был задержан на следующий день после задержания судна. Его подозревают в совершении нескольких преступлений, в том числе в эксплуатации судна, непригодного для плавания.

По информации береговой охраны, в последние годы этот танкер, который ходил под флагом Коморских островов, перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.

Шведское транспортное агентство запретило эксплуатацию судна Sea Owl 1, поэтому танкеру запрещено продолжать плавание.

Напомним, что 12 марта в водах Швеции второй раз за неделю остановили подозрительный нефтяной танкер РФ. Судно Sea Owl 1 находится в санкционном списке ЕС и может перевозить нефть.

Власти заявляют, что подобные суда связаны с российским теневым флотом.

