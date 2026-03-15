Российские войска сосредотачивают значительное количество сил и средств на Запорожском направлении, рассматривая его как основное. Наиболее интенсивные наступательные действия противника фиксируются в районе Гуляйполя.

Об этом 15 марта сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Россия концетрирует силы на Запорожском направлении: что известно

15 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наведался в подразделения, ведущие боевые действия на Запорожском направлении. В частности, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки.

По его словам, именно это направление Россия считает основным и сосредотачивает там значительное количество сил и средств.

В то же время Сырский отметил, что наибольшая интенсивность наступательных действий наблюдается в районе города Гуляйполе Запорожской области.

— По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника. На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами, – отметил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский подчеркнул, что приоритетными для Украины остается удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни украинских военнослужащих.

Напомним, начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления, ведь там сосредоточены основные усилия противника.

