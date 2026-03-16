Некоторые страны-члены Европейского Союза предлагают Украине подождать со вступлением в ЕС до 10-20 лет после проведения реформ, чтобы убедиться в их эффективности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в интервью РБК-Украина.

Украине предлагают ждать вступления в ЕС 20 лет

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз остается предметом обсуждений среди стран-членов. По словам вице-премьер-министра Украины Тараса Качки, немаловажную роль в подписании соглашения играет доверие.

Он отметил, что скепсис, о котором часто говорят в медиа и который озвучивают отдельные государства, связан с внутренними дискуссиями в самом Евросоюзе по утверждению верховенства права. По его мнению, для стран ЕС этот вопрос является одним из ключевых элементов глубочайшей интеграции внутри Союза.

— И потому такие страны как Германия говорят: смотрите, в силу того, что это суперважная для нас история, нам нужно доверие. Поэтому вы сделаете свои реформы, и нам нужно условных 20 лет, чтобы вы “отстоялись”, чтобы мы убедились, что все работает и так далее. Это не потому, что мы не хотим вас принимать, нам просто нужно доверие, – рассказал Качка.

Несмотря на это, чиновник отмечает, что даже 10 лет ожидания Украины в условиях войны – вечность. Поэтому Тарас Качка отметил, что одним из возможных решений может стать применение специальных механизмов контроля после вступления.

Речь идет о механизме контроля и верификации – Cooperation and Verification Mechanism (CVM), позволяющем Европейской комиссии контролировать выполнение реформ даже после вступления. В частности, подобную практику уже использовали во время присоединения Румынии и Болгарии к ЕС.

По словам Качки, такой подход может стать одним из вариантов компромисса в дискуссиях по поводу будущего членства Украины.

— В Украины нет 20 лет ждать, пока все “устоится”. Может я преувеличиваю про 20 лет, пусть 10 лет – но для нас это вечность. И потому этот механизм сейфгардов и CVM – это абсолютно нормальная история, – добавил чиновник.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Тарас Качка сообщил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС может быть подписано уже в 2027 году, даже если часть технических требований еще будет в процессе исполнения.

