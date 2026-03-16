Ночная атака БПЛА на Ульяновск в РФ: не работают авиазавод и аэропорт
Сегодня, 16 марта, под утро подвергся атаке завод Авиастар в городе Ульяновске.
Об этом сообщают Telegram-каналы Треш Ульяновск и Exilenova+.
Ночная атака на Ульяновск 16 марта: что известно
По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять ударных дронов.
Место падения зафиксировано на территории Чердаклинского района. Пострадавших нет. Работают спецслужбы.
Местные Telegram-каналы также подтверждают информацию об атаке на Ульяновскую область. После отражения атаки беспилотников временно не работают завод Авиастар и аэропорт Ульяновск-Восточный.
Завод Авиастар — крупнейший российский авиастроительный завод, входящий в структуру Ростеха.
Предприятие строит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А, а также проводит сервисное обслуживание тяжелых транспортников Ан-124 Руслан.
Сообщается, что к 2026 году штат предприятия Авиастар увеличили примерно до 13 тыс. работников, пытаясь нарастить темпы производства военно-транспортной авиации.
Производственные мощности Авиастара позволяют выпускать до пятидесяти самолетов в год.
Ульяновск на карте
Город Ульяновск находится примерно в 1800 км от Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.