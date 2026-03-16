Сегодня, 16 марта, под утро подвергся атаке завод Авиастар в городе Ульяновске.

Об этом сообщают Telegram-каналы Треш Ульяновск и Exilenova+.

Ночная атака на Ульяновск 16 марта: что известно

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять ударных дронов.

Место падения зафиксировано на территории Чердаклинского района. Пострадавших нет. Работают спецслужбы.

Местные Telegram-каналы также подтверждают информацию об атаке на Ульяновскую область. После отражения атаки беспилотников временно не работают завод Авиастар и аэропорт Ульяновск-Восточный.

Завод Авиастар — крупнейший российский авиастроительный завод, входящий в структуру Ростеха.

Предприятие строит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А, а также проводит сервисное обслуживание тяжелых транспортников Ан-124 Руслан.

Сообщается, что к 2026 году штат предприятия Авиастар увеличили примерно до 13 тыс. работников, пытаясь нарастить темпы производства военно-транспортной авиации.

Производственные мощности Авиастара позволяют выпускать до пятидесяти самолетов в год.

Город Ульяновск находится примерно в 1800 км от Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

