В среду, 18 марта, на территории всех областей Украины планируют применять графики почасовых отключений электроснабжения.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отмечается, что во всех регионах Украины с 16:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании объяснили, что графики отключений электроэнергии — это вынужденные меры, связанные с массированными российскими ракетно-дроновыми атаками на энергосистему Украины.

В Укрэнерго утверждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому стоит следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.

В то же время в компании просят потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы.

14 марта первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские инженерные группы провели обследование комиссированных ТЭЦ в странах Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование.

