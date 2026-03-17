Украина тратит на сбивание дрона $10 тыс., а страна Ближнего Востока — $4 млн, и именно этот опыт предлагает Украина, рассказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский о дроновом опыте Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью New York Post рассказал, что Украина предлагает свой опыт в сбитии дронов.

– В чем наша экспертиза? В том, что дрон-перехватчик стоит $3–5 тыс.. То есть на один Шахед идет около $10 тыс., а ракета к Patriot стоит 4 млн. Украина тратит на сбивание дрона $10 тыс., а страна Ближнего Востока – 4 млн. Именно этот опыт мы предлагаем, — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что Россия уменьшает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства дронов.

Сейчас смотрят

– Для чего? Сегодня российская атака по Украине – это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них – 1 000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2-3 тысяч перехватчиков, не меньше, — добавил он.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила США соглашение на $35–50 млрд для производства дронов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.