Сейчас в Украине вновь действуют ограничения на подачу электроэнергии.

В компании ДТЭК объяснили, почему в Украине снова отключают свет.

Почему снова отключают свет

Так, в Украине действуют графики отключений для населения, ограничения мощности для предприятий, а в некоторых регионах могут происходить аварийные отключения. Главная причина таких мер – повреждение объектов, необходимых для передачи электроэнергии.

Энергосистема не в состоянии передать достаточное количество.

Также в Украине стало прохладнее и облачно, из-за чего солнечные станции производят меньше электричества. Кроме того, ряд атомных энергоблоков уже вышел на плановые ремонты.

Ситуация с отключениями света может меняться в течение дня, отмечают в ДТЭК.

Точный график отключений света следует смотреть на сайте или в соцсетях вашего облэнерго. Для киевлян это приложение Киев Цифровой.

16 марта исполнилось четыре года с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской энергосети ENTSO-E. Благодаря этому решению энергосистема Украины смогла пережить сложные периоды, в частности во время массированных атак со стороны РФ.

Кроме того, это позволило окончательно избавиться от энергетической зависимости от России.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в январе объем импорта электроэнергии из ЕС в Украину был рекордным — 41,987 ГВт*ч.

