В пятницу во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 20 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Графики отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК предоставила графики отключений электроэнергии, которые будут действовать завтра на Киевщине.

Графики отключения электроэнергии в Днепре и области

Стали известны графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в пятницу в Днепропетровской области. Графики предоставила компания ДТЭК.

Графики отключений электроэнергии в Одесской области

Компания ДТЭК сообщила, как будут отключать электричество в Одесской области 20 марта. С графиками можно ознакомиться на страницах ДТЭК в социальных сетях.

Напомним, сегодня в обращении к членам Европейского совета Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас нуждается в финансировании в размере не менее €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд.

По его словам, действовать нужно без промедления, чтобы защитить энергосистему Украины и восстановить объекты, уничтоженные Россией.

Зеленский отметил, что нельзя откладывать восстановление домов, логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.

