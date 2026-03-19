Графики отключения света 20 марта будут действовать по всей Украине
В пятницу во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
— Завтра, 20 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Графики отключения света в Киевской области
Компания ДТЭК предоставила графики отключений электроэнергии, которые будут действовать завтра на Киевщине.
Графики отключения электроэнергии в Днепре и области
Стали известны графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в пятницу в Днепропетровской области. Графики предоставила компания ДТЭК.
Графики отключений электроэнергии в Одесской области
Компания ДТЭК сообщила, как будут отключать электричество в Одесской области 20 марта. С графиками можно ознакомиться на страницах ДТЭК в социальных сетях.
Напомним, сегодня в обращении к членам Европейского совета Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас нуждается в финансировании в размере не менее €5 млрд для обеспечения энергетической устойчивости на следующую зиму в рамках пакета на €90 млрд.
По его словам, действовать нужно без промедления, чтобы защитить энергосистему Украины и восстановить объекты, уничтоженные Россией.
Зеленский отметил, что нельзя откладывать восстановление домов, логистики и поддержку повседневной жизни украинцев.