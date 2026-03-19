Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 19 марта 2026 года — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 215 боевых столкновений.
Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.
Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2809 дронов-камикадзе и совершил 2263 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1485-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
