Март в Украине оказался временем контрастов. Первая половина месяца уже прошла, и заметно, что погода быстро меняется — теплые периоды сменяются холодными.

Факти ICTV выясняли, стоит ли ожидать такой же переменчивости в следующем месяце и какая погода будет в апреле 2026 года в Украине.

Какие климатические факторы будут влиять на погоду в апреле 2026 года

По данным прогностических моделей, в частности данных Службы изменения климата Коперникус и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, весна 2026 года в Европе будет нетипичной.

Вместо плавного перехода от зимы к теплу формируется нестабильный сезон с резкими изменениями погоды. На погоду в апреле 2026 года в Украине влияют сразу несколько глобальных факторов:

ослабление Ла-Ниньи;

постепенный переход к нейтральной фазе ENSO с признаками грядущего Эль-Ниньо;

нарушение полярного вихря в конце зимы.

Именно сочетание этих процессов делает атмосферу более “нервной”. Вместо стабильной циркуляции воздуха усиливается волнистость струйных течений, чаще возникают блокирующие антициклоны и активнее проходят циклоны из Атлантики. Все это означает, что погода в Европе будет меняться волнами, поэтому периоды тепла будут быстро сменяться короткими возвращениями холода.

После очень влажного февраля ситуация осложняется ещёе и высокой насыщенностью почв влагой. В Западной и Южной Европе уже зафиксированы сильные дожди и подтопления, поэтому любые новые осадки весной могут быстрее привести к подъему уровня воды в реках. Именно поэтому риск локальных наводнений остается одним из ключевых факторов сезона.

Начало апреля в Украине выглядит как период контрастов. Восточные регионы Европы, включая Украину, будут периодически ощущать возвращение прохладных воздушных масс. В такие моменты возможны смешанные осадки: дождь, мокрый снег и даже кратковременные заморозки ночью.

В апреле растет солнечная активность, поэтому дневные температуры повышаются быстрее. В то же время ночи еще остаются холодными, что создает риск поздних заморозков, особенно в долинах и низинах.

Это важно для сельского хозяйства, ведь после периода потепления даже короткое похолодание может повредить растения.

Еще один важный фактор — таяние снега в горных районах. В сочетании с дождями это может вызывать резкое повышение уровня воды в реках, особенно в Карпатах. Для Украины это означает потенциальные колебания уровня воды в реках, особенно в западных областях.

В мае ситуация будет меняться: теплые периоды станут более продолжительными, а характер осадков перейдет от затяжных к более локальным, но интенсивным. Увеличивается количество гроз, которые могут приносить сильные ливни за короткое время.

Погода на апрель 2026: прогноз синоптиков

С 1 по 6 апреля в Украине ожидается довольно теплая погода: на большей части территории температура будет на 2–3 градуса выше нормы, тогда как на западе страны показатели поднимутся лишь на 1–2 градуса.

С 6 по 13 апреля ситуация изменится: температура в основном будет соответствовать средним климатическим нормам для этого периода, за исключением южных областей, где воздух останется немного теплее.

В период с 13 по 20 апреля в центральной Украине температура будет оставаться в пределах нормы, а на Севере и Юге воздух прогреется на 1–2 градуса выше средних показателей.

С 20 по 27 апреля во всех регионах Украины ожидается умеренное потепление на 1–2 градуса, кроме Севера, где температура поднимется еще больше — на 2–3 градуса выше средней нормы.

В целом весна 2026 года в Европе — это не сезон стабильного тепла, а период контрастов. Влияние Ла-Ниньи ослабевает, Эль-Ниньо только формируется, а остаточные эффекты полярного вихря продолжают влиять на атмосферу.

В результате погода будет развиваться неравномерно: от теплых периодов до коротких, но ощутимых похолоданий, с повышенным риском осадков и подтоплений.

Для Украины это означает переменчивую весну с перепадами температур, возможными заморозками в апреле и периодами интенсивных дождей, особенно в западных и центральных регионах.

