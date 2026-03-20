В результате ударов по Харькову в ночь на 12 марта была обесточена ядерная подкритическая установка Источник нейтронов.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 19 марта.

Источник нейтронов в Харькове

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) сообщила МАГАТЭ, что в ночь с 11 на 12 марта Россия нанесла удар по электроподстанции, расположенной вблизи подкритической установки нейтронного источника в Харьковском физико-техническом институте (ХФТИ).

Подстанция была уничтожена, а установка нейтронного источника отключена от электросети до 13 марта. Во время этого сбоя объект работал на электрогенераторах.

Напомним, 18 марта около 11:00 прогремели взрывы в Харькове. Враг атаковал дронами Холодногорский район.

В результате взрывов погиб 54-летний мужчина. Еще двое мужчин были ранены и доставлены в больницу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1486-е сутки.

