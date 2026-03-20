Ночью РФ атаковала Украину ударными дронами — запустила 156 БПЛА. На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение. Вчера противник нанес 92 авиаудара, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил для нанесения ударов 8273 дрона-камикадзе и осуществил 3844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Атака на порт в Одессе

Ночью враг атаковал гражданские суда под флагами Палау и Барбадоса, которые стояли на причале в порту Одессы и были загружены зерном. В результате вражеской атаки были повреждены административные здания, пострадали два человека. Кроме того, на территории порта были повреждены зерновой бункер и оборудование. Спасатели оперативно потушили пожары.

Атака на Запорожский район

Ночью 20 марта российские оккупанты атаковали Запорожский район. В результате взрывов были разрушены частные дома. В результате вражеского удара погибла 30-летняя женщина. Ранения получили 48-летний мужчина и 10-летний мальчик.

Ночью враг атаковал область управляемыми авиабомбами, ударными дронами и ракетами, в том числе баллистическими.

Атака дронов на Полтавскую область

Вчера вечером и сегодня ночью оккупанты атаковали Полтавскую область ударными дронами, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, наши силы противовоздушной обороны активно действовали в области.

В результате падения обломков сбитых дронов и прямых попаданий в Миргородском районе зафиксированы повреждения линии электропередачи и оборудования одного из предприятий. Там возник пожар, который спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

Атака на Днепропетровскую область

Российский враг 16 раз обстрелял два района Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и авиабомб.

В Никопольском районе оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину.

В Синельниковском районе – Синельниково, Шахтерское, Межевскую, Васильковскую, Николаевскую и Покровскую общины. Повреждены административное здание, пожарная часть, около десятка частных домов и хозяйственные постройки.

Ранения получили двое мужчин: 65-летний пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести, а 40-летний будет лечиться амбулаторно.

14 ударных БПЛА противника были уничтожены этой ночью нашими защитниками неба в различных районах Днепропетровской области.

Работа ПВО в Черкасской области

Ночь в Черкасской области прошла под звуки воздушной тревоги.

Наши защитники уничтожили два российских дрона. Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 486-е сутки.

