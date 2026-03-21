Российские военные тренируются передвигаться по газовым трубам на временно оккупированной части Запорожской области, готовясь к возможным штурмовым действиям.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

Волошин о тренировках оккупантов в газопроводах

По словам Волошина, на одном из полигонов оккупированной территории был создан макет участка газопровода с различными элементами.

Именно там российский 299-й воздушно-десантный полк отрабатывает передвижение в узком пространстве.

Речь идет не только о передвижении пехоты, но и об использовании электрических транспортных средств, в частности самокатов, для движения внутри труб.

— Действительно, на этой территории есть несколько газопроводов, и противник отрабатывает подобные действия, — отметил пресс-секретарь.

В Силах обороны не исключают, что оккупанты могут использовать эту тактику во время штурмов на Ореховском направлении.

В частности, российские войска могут пытаться незаметно проникать в тыл украинских подразделений или в населенные пункты через инженерные коммуникации.

Подобные действия уже фиксировались ранее во время боев в Купянске и Авдеевке, где оккупанты использовали отключенные газопроводы для скрытого перемещения.

Ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области в окружении украинских военных находятся около 20 российских солдат.

По словам спикера ОСУВ Виктора Трегубова, они укрылись в подвалах разрушенной больницы и фактически изолированы от основных сил.

