Россия отрабатывает передвижение по газовым трубам для проведения атак — Волошин
Российские военные тренируются передвигаться по газовым трубам на временно оккупированной части Запорожской области, готовясь к возможным штурмовым действиям.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.
Волошин о тренировках оккупантов в газопроводах
По словам Волошина, на одном из полигонов оккупированной территории был создан макет участка газопровода с различными элементами.
Именно там российский 299-й воздушно-десантный полк отрабатывает передвижение в узком пространстве.
Речь идет не только о передвижении пехоты, но и об использовании электрических транспортных средств, в частности самокатов, для движения внутри труб.
— Действительно, на этой территории есть несколько газопроводов, и противник отрабатывает подобные действия, — отметил пресс-секретарь.
В Силах обороны не исключают, что оккупанты могут использовать эту тактику во время штурмов на Ореховском направлении.
В частности, российские войска могут пытаться незаметно проникать в тыл украинских подразделений или в населенные пункты через инженерные коммуникации.
Подобные действия уже фиксировались ранее во время боев в Купянске и Авдеевке, где оккупанты использовали отключенные газопроводы для скрытого перемещения.
Ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области в окружении украинских военных находятся около 20 российских солдат.
По словам спикера ОСУВ Виктора Трегубова, они укрылись в подвалах разрушенной больницы и фактически изолированы от основных сил.