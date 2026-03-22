На этой неделе россияне пытались активизировать наступления на фронте, воспользовавшись улучшением погодных условий.

Единственным результатом этих попыток стало увеличение потерь противника, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о неудачных наступлениях россиян

Президент рассказал о совещании с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

По его словам, на прошедшей неделе враг усилил попытки наступлений на фронте, пользуясь более благоприятной погодой.

— В результате единственным ощутимым результатом для российской армии стало увеличение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат, — заявил глава государства в вечернем обращении.

Зеленский рассказал, что российскому командованию удалось наконец выяснить, где подразделения РФ на самом деле расположены на фронте и чем эта информация отличается от официальных отчетов, поступавших наверх.

— Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет, — отметил президент.

Зеленский сообщил, что в Донецкой области за неделю украинские позиции практически не изменились.

В Харьковской области и в приграничных общинах Сумской области зафиксированы попытки противника продвинуться от границы. По словам президента, российские подразделения, которые на это решаются, уничтожаются.

На Александровском направлении продолжаются активные действия штурмовых и десантных подразделений ВСУ.

— Отдельно отметили точность наших точечных ударов и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций. Слава Украине, — подытожил глава государства.

