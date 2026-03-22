Украинские военные сбили новый российский дрон-камикадзе Клин, оснащенный системой автоматического захвата цели и способный находиться в воздухе до 90 минут.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов (Flash).

Что известно о БпЛА Клин

Российский оборонно-промышленный комплекс представил дрон-камикадзе «Клин» осенью 2025 года.

Его позиционируют как беспилотник с возможностью автономного обнаружения целей и длительного нахождения в воздухе.

Дрон имеет боевую часть весом до 5 кг и оснащен системой автоматического захвата цели.

БпЛА Клин способен также осуществлять воздушный подрыв.

Компоненти БпЛА Клин
Дальность полета составляет до 120 км, скорость — до 120 км/ч, а время нахождения в воздухе — от 60 до 90 мин.

По имеющейся информации, дрон способен самостоятельно обнаруживать и атаковать цели на расстоянии до 120 км при условии использования ретранслятора.

Также он может работать в качестве “воздушного минного поля”, находясь в воздухе около 80 минут.

Взлетный вес составляет 13,5 кг, длина — 1,6 м, размах крыльев — 1,9 м.

Скорость полета может колебаться от 108 до 300 км/ч, максимальная высота — до 2 км.

БПЛА имеет дельтообразную схему, подобную Shahed, с элементами схемы “утка”.

Часть элементов, в частности оптический модуль, изготовлена с применением 3D-печати.

Дрон оснащен двумя типами боевых частей — кумулятивной и фугасной.

Также используется аккумулятор новой технологии Li-AFB.

Напомним, что российские войска меняют тактику применения ударных беспилотников Shahed, запуская их большими группами для прорыва украинской противовоздушной обороны.

В ответ Воздушные силы ВСУ внедряют новые средства борьбы с массированными атаками дронов.

