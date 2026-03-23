С начала зимы благодаря украинским беспилотникам удалось ликвидировать или ранить на 9 776 военнослужащих больше, чем РФ смогла заменить.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в интервью журналу The Economist.

Какие потери России за зиму

Как отмечается в издании, декабрь стал первым переломным месяцем, когда подтвержденные потери России от украинских беспилотников превысили количество завербованных военнослужащих.

В материале говорится о твердой позиции Мадяра относительно ликвидации оккупационных войск, которые пришли на его землю с оружием в руках, чтобы убивать людей, и принесли войну в Украину.

– Я не испытываю никаких моральных колебаний. Человек с винтовкой в руке на моей земле идет, чтобы убить меня. Или я убиваю его, или он убивает меня. Миллионы украинцев, включая мою мать, черпают силу из того, что мы делаем, – сказал он.

В издании отметили, что с начала зимы украинские дроны ликвидировали или вывели из строя как минимум на 8 776 солдат больше, чем Россия заменила. Там утверждают, что Россия продолжает нести большие потери, несмотря на неспособность захватить больше территории Украины.

Благодаря строгому соблюдению протоколов, введенных Мадяром, Силы беспилотных систем демонстрируют чрезвычайно низкий уровень потерь – менее 1%, сообщает британское издание.

Командир обращает внимание на колоссальную разницу в масштабах потерь: на одного погибшего украинского воина приходится 400 уничтоженных оккупантов, а уничтожение одного россиянина обходится в $878.

Издание описывает структуру подразделения Мадяра как целостную экосистему, объединяющую 15 ключевых функций: от РЭБ и разведки до дистанционного минирования и собственного производства боеприпасов.

