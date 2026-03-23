За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Враг нанес 67 авиаударов, сбросив 285 управляемых авиабомб. Также вечером и ночью РФ атаковала Украину 251 дроном: 234 удалось сбить.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактів ICTV.

Россия дважды атаковала Кривой Рог

Сегодня ночью и утром российские оккупанты атаковали дронами Кривой Рог.

Сейчас смотрят

Ночью из-за вражеской атаки произошел пожар, который спасатели потушили. Ранения средней тяжести получили двое мужчин – 31 и 58 лет.

Утром оккупанты снова атаковали Кривой Рог дронами. В Металлургическом районе повреждены многоквартирные дома.

На месте ударов произошел пожар. Ранения получили два человека — мужчины 60 и 36 лет. Один из них доставлен в больницу с осколочными ранениями; у второго легкие ранения — ему оказали помощь на месте.

Террористический акт в Буче

Сегодня утром в Буче раздались взрывы: после первого взрыва, во время работы оперативных служб, раздался еще один. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Так, сегодня в 05:35 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о взрыве возле многоквартирного дома. Взрывная волна выбила окна в доме.

На место прибыли полицейские, спасатели ГСЧС и взрывотехники. Территорию оградили и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.

Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв. В результате пострадали двое правоохранителей. Они находятся в больнице. По предварительной информации, угрозы их жизни нет.

Атака на Херсон

Ночью российские оккупанты обстреляли центр Херсона. Повреждены фасады домов, выбиты окна. В результате обстрела также поврежден газопровод.

В Корабельном районе утром российские оккупанты атаковали дроном мужчину, который ехал на велосипеде. 75-летний пострадавший получил взрывную травму и ранение левого плеча. Состояние пострадавшего — средней тяжести.

ВСУ нанесли удар по нефтяному порту РФ

ВСУ нанесли удар по морскому порту в Приморске Ленинградской области РФ. Это один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов на Балтийском море. Через этот порт Москва экспортирует нефть.

В РФ заявили о массированной атаке беспилотников, которая продолжалась с вечера 22 марта. По словам губернатора Ленинградской области РФ Александра Дрозденко, системы ПВО и РЭБ якобы сбили десятки дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 489-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.