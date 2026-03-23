Графики отключения электроэнергии 24 марта будут действовать в большинстве областей
Во вторник, 24 марта, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключений электроэнергии на 24 марта в Украине
В Укрэнерго отметили, что графики почасовых отключений электроснабжения будут действовать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Ограничения мощности (для промышленных потребителей) — с 06:00 до 00:00.
В компании подчеркнули что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
Стоит отметить, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Также в «Укрэнерго» просят экономно расходовать электроэнергию.