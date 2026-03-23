В городе Буча Киевской области произошел террористический акт: после первого взрыва на месте происшествия во время работы служб прогремел ещё один, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщили полиция Киевской области и начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Теракт в Буче 23 марта: что известно

Сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы Бучи о взрыве, произошедшем на улице возле многоквартирного жилого дома.

В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в доме.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС и взрывотехники полиции Киевской области.

Правоохранители в соответствии с алгоритмами действий при террористических угрозах сразу оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.

Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв неизвестного устройства.

В результате второго взрыва пострадали двое правоохранителей.

Их госпитализировали, по предварительной информации, состояние — средней тяжести, угрозы жизни нет.

В дальнейшем лечение они будут проходить амбулаторно, без необходимости стационарного пребывания.

На месте происшествия работают все необходимые службы — полиция, взрывотехники и спасатели.

Территория оцеплена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Связанные темы:

