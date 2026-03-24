Орган совместного регулирования в сфере аудиовизуальных медиа-сервисов утвердил Положение об экспертных коллегиях.

Об этом говорится в сообщении Объединения Орган совместного регулирования в сфере аудиовизуальных медиа.

Положение об экспертных коллегиях

Отмечается, что этот шаг является важным в формировании системы совместного регулирования, предусмотренной законом Украины О медиа.

Сейчас смотрят

Как говорится в сообщении, коллегии являются консультативно-совещательным органом Органа, который обеспечивает профессиональную, непредвзятую и своевременную подготовку экспертных заключений о соответствии информации, распространяемой субъектами в сфере медиа, кодексам или правилам совместного регулирования.

К работе коллегий привлекут экспертов из различных сфер: от медиаправа, журналистики, права Евросоюза и практики Европейского суда по правам человека до психологии, лингвистики, маркетинга, а также специалистов по инклюзивности и доступности контента.

Как отмечается в сообщении, запуск экспертных коллегий способствует созданию независимого экспертного механизма оценки медиаконтента и более прогнозируемой практике применения кодексов.

Кроме того, это даст стимул развитию нового формата взаимодействия между регулятором и медиаиндустрией.

Следующим этапом станет формирование состава экспертных коллегий, уточнило Объединение Орган совместного регулирования в сфере аудиовизуальных медиа. Отмечается, что это еще один шаг к институциональному становлению системы совместного регулирования медиа в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.