Выплаты на детей в апреле: изменятся ли суммы и кому поступит дополнительная помощь
- В апреле 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей с учетом прожиточного минимума 3 209 грн.
- Семьи могут получить 50 тыс. грн при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты и дополнительную поддержку по программам єЯсла, Муніципальна няня и Пакунок малюка.
- Размеры пособий, алиментов и опекунских выплат зависят от возраста ребенка, доходов семьи и социального статуса.
В апреле 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей, которые были пересмотрены после повышения прожиточного минимума до 3 209 грн. Соответствующие нормы закреплены в государственном бюджете.
Социальные выплаты на детей с 1 апреля
Беременные незастрахованные женщины могут получить дородовую поддержку в размере 7 тыс. грн на одного ребенка. Помощь будет выплачиваться в течение 70 дней до родов и 56 дней после (или 70 дней при осложненных родах или рождении двойни/тройни). Женщинам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС – в течение 180 дней отпуска.
После рождения ребенка семья может получить единоразовую помощь в размере 50 тыс. грн. Также предоставляется помощь по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста в размере 7 тыс. грн. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью сума составляет 10 500 грн (с применением коэффициента 1,5).
Как и раньше в апреле при рождении ребенка будет предоставляться помощь Пакунок малюка. Родители могут самостоятельно выбрать — это будет денежная выплата, которая равна 3 прожиточным минимумам для детей до 6 лет (8 451 грн в 2026 году), или сам пакет.
Продолжает действовать программа єЯсла: если один из родителей выходит на работу после достижения ребенком одного года, государство выплачивает 8 тыс. грн ежемесячно, а для детей с инвалидностью — 12 тыс. грн.
Выплаты для одиноких матерей остаются индивидуальными – их размер зависит от среднемесячного дохода семьи и прожиточного минимума. В 2026 году он составляет 2 817 грн для детей до 6 лет и 3 512 грн — для детей 6-18 лет.
Минимальная сумма алиментов стартует от 1 408,50 грн для детей до 6 лет и от 1 756 грн — для детей 6–18 лет, тогда как максимальные размеры выплат могут достигать 28 170 грн и 35 120 грн соответственно.
Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается в размере:
- 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;
- 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью.
Таким образом, опекунские выплаты в апреле варьируются от 7042 грн до 12292 грн.
Социальная помощь детям с инвалидностью стартует от 1816,5 грн и может расти в зависимости от потребностей в уходе.
Среди других видов помощи: 2 100 грн для детей из многодетных семей и 3 000 грн — для детей внутренне перемещенных лиц.
Следует отметить, что теперь независимо от дохода семьи будут начисляться выплаты для детей ВПЛ. Помощь будет осуществляться с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года.
Если документы для предоставления помощи будут поданы позже 1 мая 2026 года, выплаты будут начисляться с месяца подачи соотвествующего заявления.
Программа Муниципальная няня предусматривает компенсацию 8 647 грн в месяц для отдельных категорий семей.
К тому же, в апреле 2026 года уязвимые категории украинцев получат одноразовую государственную доплату в размере 1 500 грн. В частности, это касается малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также тех, которые воспитываются в многодетных семьях, одиноких матерей.
Помощь поступит автоматически через привычные каналы получения пенсий или социальных выплат — на банковские счета или через отделения Укрпочты.
Ее также получат:
- дети, над которыми установлена опека;
- дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
- дети, родители которых уклоняются от выплаты алиментов;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Отдельно государство выплачивает 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается с временно оккупированных территорий или после депортации.