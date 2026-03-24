В апреле 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей, которые были пересмотрены после повышения прожиточного минимума до 3 209 грн. Соответствующие нормы закреплены в государственном бюджете.

Социальные выплаты на детей с 1 апреля

Беременные незастрахованные женщины могут получить дородовую поддержку в размере 7 тыс. грн на одного ребенка. Помощь будет выплачиваться в течение 70 дней до родов и 56 дней после (или 70 дней при осложненных родах или рождении двойни/тройни). Женщинам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС – в течение 180 дней отпуска.

После рождения ребенка семья может получить единоразовую помощь в размере 50 тыс. грн. Также предоставляется помощь по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста в размере 7 тыс. грн. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью сума составляет 10 500 грн (с применением коэффициента 1,5).

Как и раньше в апреле при рождении ребенка будет предоставляться помощь Пакунок малюка. Родители могут самостоятельно выбрать — это будет денежная выплата, которая равна 3 прожиточным минимумам для детей до 6 лет (8 451 грн в 2026 году), или сам пакет.

Продолжает действовать программа єЯсла: если один из родителей выходит на работу после достижения ребенком одного года, государство выплачивает 8 тыс. грн ежемесячно, а для детей с инвалидностью — 12 тыс. грн.

Выплаты для одиноких матерей остаются индивидуальными – их размер зависит от среднемесячного дохода семьи и прожиточного минимума. В 2026 году он составляет 2 817 грн для детей до 6 лет и 3 512 грн — для детей 6-18 лет.

Минимальная сумма алиментов стартует от 1 408,50 грн для детей до 6 лет и от 1 756 грн — для детей 6–18 лет, тогда как максимальные размеры выплат могут достигать 28 170 грн и 35 120 грн соответственно.

Пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, назначается в размере:

2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;

3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью.

Таким образом, опекунские выплаты в апреле варьируются от 7042 грн до 12292 грн.

Социальная помощь детям с инвалидностью стартует от 1816,5 грн и может расти в зависимости от потребностей в уходе.

Среди других видов помощи: 2 100 грн для детей из многодетных семей и 3 000 грн — для детей внутренне перемещенных лиц.

Следует отметить, что теперь независимо от дохода семьи будут начисляться выплаты для детей ВПЛ. Помощь будет осуществляться с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года.

Если документы для предоставления помощи будут поданы позже 1 мая 2026 года, выплаты будут начисляться с месяца подачи соотвествующего заявления.

Программа Муниципальная няня предусматривает компенсацию 8 647 грн в месяц для отдельных категорий семей.

К тому же, в апреле 2026 года уязвимые категории украинцев получат одноразовую государственную доплату в размере 1 500 грн. В частности, это касается малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также тех, которые воспитываются в многодетных семьях, одиноких матерей.

Помощь поступит автоматически через привычные каналы получения пенсий или социальных выплат — на банковские счета или через отделения Укрпочты.

Ее также получат:

дети, над которыми установлена ​​опека;

дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

дети, родители которых уклоняются от выплаты алиментов;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Отдельно государство выплачивает 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается с временно оккупированных территорий или после депортации.

