Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 25 марта 2026 года — обстановка на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений.
Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.
Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб.
Кроме того, он применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 491-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
