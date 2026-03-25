За прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.

Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб.

Кроме того, он применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 491-е сутки.

