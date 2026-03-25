С 1 апреля 2026 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений, касающихся социальных выплат, медицины, образования и государственных программ поддержки.

В частности, с апреля стартует перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, открывается новый этап подачи заявок на программу Ветеранский спорт, а также завершается прием документов на получение помощи, в частности портативных зарядных станций для детей с инвалидностью.

Что изменится для украинцев с 1 апреля, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Пенсии: что изменится с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года для части пенсионеров вступает в силу важное требование, которое нельзя игнорировать. Речь идет о людях, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию во время оккупации.

Чтобы и в дальнейшем получать украинскую пенсию или страховые выплаты, необходимо официально подтвердить, что человек не получает аналогичных выплат от Российской Федерации. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Ведь без такого подтверждения выплаты могут быть прекращены.

Особенно это касается тех, кто уже прошел физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подал заявление. Для них действует временный льготный период — выплаты продлили, но только до 1 апреля 2026 года.

После этой даты, если заявление о неполучении выплат от РФ не подано, деньги могут перестать поступать.

Зарядные станции для детей с инвалидностью

До 1 апреля 2026 года продолжается прием заявок на получение портативных зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А. Такие дети часто зависят от медицинского оборудования, которое работает от электричества. В периоды отключений света это становится серьезной проблемой.

Именно поэтому государство запустило программу обеспечения зарядными станциями, которые позволяют поддерживать работу необходимых приборов даже во время блэкаутов.

Подать заявку могут:

родители;

опекуны;

законные представители детей до 18 лет.

Программа уже работает, первые отправки оборудования начались.

Восстановление приостановленных пенсий: последний шанс подать декларацию

До 1 апреля 2026 года продлена возможность подать декларацию для тех, у кого ранее приостановили пенсионные выплаты.

Речь идет о людях, которые должны были подтвердить, что не получают средств от РФ, но по разным причинам не сделали этого вовремя.

По состоянию на начало года уже около 68 тысяч граждан смогли возобновить свои выплаты после:

прохождения физической идентификации;

подачи соответствующей декларации.

Важно, что в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства для полного возобновления таких выплат. Если человек не подал декларацию вовремя по объективным причинам, в некоторых случаях выплаты возобновлялись автоматически.

Пройти идентификацию можно различными способами:

онлайн через портал ПФУ или Дію;

через видеосвязь;

в банке;

в сервисном центре;

через дипломатические учреждения за рубежом.

Дополнительные 1 500 грн в апреле: кто получит деньги

В апреле 2026 года украинцы получат единовременную финансовую помощь в размере 1 500 гривен. Это одна из самых массовых выплат, ведь она предусмотрена почти для 13 миллионов человек.

Доплату получат:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица;

получатели социальной помощи;

многодетные семьи;

одинокие матери.

Главное преимущество — ничего оформлять не нужно. Никаких заявлений, справок или походов по учреждениям. Деньги начислят автоматически на банковский счет или через Укрпочту.

Ветеранский спорт: новый этап подачи заявок с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года открывается новый этап подачи заявок в рамках государственной программы Ветеранский спорт. Она предусматривает регулярную финансовую поддержку для ветеранов и ветеранок.

Каждый квартал можно получить 1 500 гривен, которые можно потратить на любые виды физической активности: от тренажерного зала до бассейна или реабилитационных занятий.

Но суть этой программы гораздо шире, чем просто компенсация расходов на спорт. Она фактически стала частью системы восстановления военнослужащих после службы.

Для многих ветеранов физическая активность — это способ вернуть контроль над собственным телом, уменьшить последствия травм и одновременно улучшить психологическое состояние.

Подать заявку можно через Дію, это занимает буквально несколько минут. Причем подавать заявку можно каждый квартал, что позволяет получать поддержку на постоянной основе.

Программа Доступні ліки: изменения в Украине с 1 апреля

С апреля 2026 года программа Доступні ліки заметно расширяется. Эти изменения почувствуют многие люди, особенно страдающие хроническими заболеваниями.

Обновленный перечень теперь включает более 600 препаратов. В список добавили 37 новых позиций, среди которых современные комбинированные лекарства, линейка инсулинов, а также препараты для лечения аллергических состояний.

Включили также тест-полоски для глюкометров. Для людей с диабетом это очень практичное решение, ведь контроль уровня сахара — ежедневная необходимость, которая раньше часто требовала дополнительных затрат.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: изменения с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года начнется очередной автоматический перерасчет пенсий для тех граждан, которые после выхода на пенсию продолжают работать.

С момента последнего перерасчета или назначения пенсии должно пройти не менее двух лет. Именно за это время человек накапливает новый страховой стаж, который и учитывается при пересмотре размера выплат.

Если стажа достаточно, то пенсия пересчитывается с учетом этого дополнительного периода и с учетом нового заработка.

Показатель средней зарплаты, который использовался при предыдущем расчете, остается неизменным. То есть резкого скачка ждать не стоит, но для многих это все равно ощутимая надбавка в несколько сотен гривен.

Кэшбэк на топливо: где можно получить возврат

Государственная программа кэшбэка на топливо действует до 1 мая 2026 года и уже стала достаточно популярной среди водителей. Ее суть в том, что часть потраченных на заправку средств государство возвращает.

Размер возврата зависит от вида топлива: самый большой — для дизеля (15%), чуть меньше для бензина (10%) и минимальный — для автогаза (5%).

Программа работает только на тех АЗС, которые официально присоединились к инициативе. Поэтому перед заправкой стоит обращать внимание, участвует ли конкретная станция в программе.

Возврат средств осуществляется через систему Национальный кэшбэк, которая уже насчитывает многомиллионную аудиторию. Для водителей, регулярно пользующихся автомобилем, даже такие проценты могут превратиться в ощутимую экономию в течение месяца.

НМТ-2026: упрощенная регистрация и что нужно успеть

Регистрация на Национальный мультипредметный тест продлится до 2 апреля 2026 года. В этот раз процедуру сделали максимально простой, чтобы уменьшить нагрузку на абитуриентов.

Благодаря интеграции с Дією система автоматически подтягивает основную информацию о человеке, что существенно снижает риск ошибок и ускоряет сам процесс.

После входа через Дію нужно лишь подтвердить передачу документов электронной подписью, а дальше остаются базовые шаги: выбрать предметы, определить место сдачи и указать контакты.

Для выпускников этого года также требуется справка из школы, а для других категорий — документы об образовании или об изменении данных. Но даже это можно подать онлайн.

Зарплаты во внешкольном образовании: что изменится в апреле

С 12 апреля 2026 года вступают в силу изменения, которые могут существенно повлиять на оплату труда в сфере внешкольного образования.

Учредители государственных и коммунальных учреждений получают значительно больше свободы в формировании оплаты труда.

Фактически это означает, что они смогут:

самостоятельно устанавливать оклады выше, чем предусмотрено государственными нормативами,

вводить дополнительные надбавки,

выплачивать премии сотрудникам,

создавать собственные системы материального стимулирования за счет дополнительных поступлений.

Ранее зарплаты были жестко привязаны к централизованным нормам, что ограничивало возможности мотивации сотрудников.

Ожидается, что такие изменения помогут сделать работу в сфере внешкольного образования более привлекательной, повысят конкуренцию за кадры и, как следствие, улучшат качество образовательных услуг.

Больничные по-новому: больше контроля и меньше злоупотреблений

С 1 апреля 2026 года ожидаются изменения в подходе к оформлению и проверке больничных. Новые правила касаются как электронных, так и бумажных документов, хотя последние используются лишь в исключительных случаях.

Главная идея изменений заключается в усилении контроля за обоснованностью выдачи больничных. Для этого предусмотрен механизм проверок с привлечением уполномоченных врачей, которые будут анализировать медицинские заключения.

При этом сам процесс отбора таких врачей должен быть автоматизированным и прозрачным, через электронную систему здравоохранения.

Важное нововведение — возможность обжалования решений. Если больничный лист признают необоснованным, медицинское учреждение теперь может доказать свою правоту не только через суд, но и в досудебном порядке. Это значительно упрощает защиту интересов врачей и пациентов.

Также урегулирован вопрос бумажных больничных листов, которые остаются актуальными в ситуациях, когда невозможно оформить электронный документ, например из-за военного положения.

В целом эти изменения направлены на то, чтобы сократить злоупотребления и не усложнять жизнь людям, которые действительно нуждаются в больничном листе.

Помощь для ВПЛ: больше возможностей для детей и пересмотр выплат

В Украине обновили правила предоставления помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. Нововведения, подготовленные Министерством социальной политики совместно с профильными структурами, касаются детей из числа ВПЛ. Теперь они смогут получать помощь независимо от доходов семьи.

Ранее именно финансовый критерий часто становился причиной отказа, даже если семья фактически находилась в сложных условиях. Теперь подход меняется, ведь акцент делается на поддержке детей, которые из-за войны лишились привычной жизни и нуждаются в дополнительной помощи.

Заявление нужно подать до 1 мая. Если уложиться в этот срок, деньги начислят задним числом с февраля.

Еще одно важное изменение касается нетрудоспособных переселенцев. Из-за роста прожиточного минимума часть людей ранее лишилась права на помощь, ведь их доход формально превышал допустимый уровень.

Теперь им дали возможность повторно обратиться для пересмотра. Если подать документы до 1 мая, выплаты могут возобновить с 1 января 2026 года.

Если же обратиться позже, пособие все равно будет назначено, но уже не с начала года, а с месяца подачи заявления.

Более того, увеличили и продолжительность самой выплаты. Раньше пособие можно было получать в течение четырех шестимесячных периодов, а теперь — пяти. То есть общий срок выплат продлевается еще на полгода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.