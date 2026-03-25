Российские войска усилили удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь отрезать страну от логистики и экспорта.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в интервью Радио Свобода.

Атаки РФ на порты и железную дорогу: что известно

По словам чиновника, Россия сознательно выбрала логистическую инфраструктуру в качестве одной из ключевых целей.

Речь идет о попытке лишить Украину доступа к портам, затруднить поставки на фронт и нарушить транспортные связи с прифронтовыми территориями.

— Враг пытается разрушить логистику в направлении портов и Донецкой области, — отметил Кулеба.

Он добавил, что железнодорожная инфраструктура подвергается около десяти обстрелов ежедневно, а удары по портам остаются интенсивными.

В правительстве заявляют, что защиту инфраструктуры усиливают совместно с военными.

В частности, на объектах портов и Укрзализныци уже работают подразделения добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО), которые привлекаются к противодействию дронам.

Эти команды выполняют задачи по обнаружению и сбиванию беспилотников, несмотря на то, что не являются военными.

Кроме того, Украина активно развивает направление так называемой малой ПВО, которое уже вызывает интерес в странах Ближнего Востока.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в течение прошедших суток 24 марта осуществила массированную атаку дронами по Украине.

По его словам, за день было зафиксировано более 550 беспилотников различных типов, большинство из которых удалось сбить.

Впрочем, имеются попадания по энергетической инфраструктуре и жилым домам в различных регионах.

