Выплаты для ВПЛ с 1 апреля 2026 года: субсидии на аренду жилья и поддержка семей
В Украине продолжается активная работа по поддержке внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.
Государство предлагает комплексную помощь: от ежемесячных выплат на проживание до компенсаций за аренду жилья и модернизацию временных мест пребывания.
Факты ICTV выясняли, как изменятся выплаты для ВПЛ с 1 апреля 2026 года, кто имеет право на помощь и какие новые механизмы поддержки вводит государство.
ВПЛ: выплаты с 1 апреля 2026 года в Украине
Впервые получив статус внутренне перемещенного лица, человек может рассчитывать на помощь в течение первых шести месяцев.
По данным Национальной социальной службы, можно получить следующие суммы:
- Дети и лица с инвалидностью получают 3 000 грн ежемесячно.
- Взрослые ВПЛ — 2 000 грн ежемесячно.
Оформить помощь можно через:
- мобильное приложение Дія;
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- территориальные центры Пенсионного фонда Украины.
Право на продление выплат ВПЛ после первых шести месяцев имеют уязвимые категории: пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты и семьи с низким доходом. Подача заявок осуществляется через те же каналы, что и для первоначальных выплат.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Государство компенсирует часть расходов на аренду жилья для ВПЛ и приемных семей, которые лишились жилья или остались в оккупированных регионах. Основные условия:
- Отсутствие собственного жилья в безопасном регионе.
- Подписанный договор аренды.
Заявку вместе с копией договора подают в территориальные органы Пенсионного фонда. Рассмотрение документов занимает до 10 дней и завершается уведомлением о назначении помощи, отказе или необходимости исправления неточностей.
Сумма субсидии определяется индивидуально и зависит от доходов семьи, количества членов и цен на недвижимость в конкретном регионе.
Предварительный ориентировочный размер помощи можно оценить с помощью онлайн-калькуляторов, но окончательно ее определяет Пенсионный фонд после проверки документов.
Что изменится для ВПЛ с 1 апреля 2026 года: единовременная целевая доплата
Кабинет Министров Украины утвердил выплату в апреле 2026 года единовременной помощи в размере 1 500 грн для пенсионеров и граждан, получающих социальные выплаты.
Доплата предоставляется автоматически через банковские счета или отделения Укрпочты, без необходимости подавать заявления или собирать документы.
Среди получателей единовременной выплаты:
- пенсионеры по возрасту и за выслугу лет;
- пенсионеры по инвалидности;
- ветераны войны и участники защиты Украины с 2014 года;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
- получатели государственной помощи и компенсаций, включая ВПЛ на проживание;
- малообеспеченные семьи и одинокие матери;
- дети, находящиеся под опекой или попечительством, а также дети с инвалидностью.
Если человек относится к нескольким категориям, выплата производится только один раз после проверки данных в государственных реестрах. Доплата будет начислена как отдельная сумма или как доплата к пенсии в рамках апрельских выплат.
Расширение категорий получателей и срока выплаты помощи для ВПЛ
Министерство социальной политики внесло изменения в постановление о предоставлении помощи ВПЛ. Таким образом, в апреле 2026 года будут расширены категории получателей выплат для ВПЛ.
Теперь дети ВПЛ будут получать выплаты на проживание независимо от дохода родителей, а нетрудоспособные лица, которым ранее прекращали выплачивать помощь из-за превышения дохода, могут подать документы на пересмотр.
Начисление выплат детям осуществляется с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Для нетрудоспособных лиц новые выплаты начисляются с 1 января 2026 года, если документы поданы до 1 мая 2026 года.
Максимальная продолжительность помощи увеличена с четырех до пяти шестимесячных периодов, что позволяет наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше.
Улучшение условий проживания для ВПЛ
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины выделяет 1,5 млрд грн субвенции на обустройство временного жилья, обеспечение проживания и приобретение домов в сельской местности для внутренне перемещенных лиц.
Кабинет Министров утвердил порядок и условия предоставления этих средств из государственного бюджета местным бюджетам на заседании 6 марта.
Ожидается, что 1 млрд грн будет направлен на ремонт и модернизацию временных мест проживания для ВПЛ, а остальные 500 млн грн — на приобретение жилья в сельской местности.
Механизм покупки жилья планируется утвердить в течение месяца после вступления в силу Постановления.
Согласно новым правилам, в этом году субвенция будет распределяться между областными бюджетами следующим образом:
- 70% — пропорционально количеству ВПЛ в регионе;
- 30% — в соответствии с наличием мест временного или поддерживаемого проживания.
Кроме того, средства субвенции можно использовать для приобретения строительных материалов и модульных домов с целью создания модульных городков в прифронтовых регионах.
Важно, что не менее 20% всех отремонтированных или переоборудованных помещений должны соответствовать требованиям доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Восемь областей, в том числе Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская, за исключением населенных пунктов на территориях активных боевых действий, смогут получить финансирование в полном объеме за счет государственного бюджета.
Остальные регионы получат средства по схеме софинансирования: 90% из государственного бюджета и 10% из местных бюджетов.
Для сравнения, в прошлом году Министерство распределило почти 536 млн грн субвенций, что позволило провести ремонтные работы на 146 объектах для ВПЛ.