В Украине продолжается активная работа по поддержке внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Государство предлагает комплексную помощь: от ежемесячных выплат на проживание до компенсаций за аренду жилья и модернизацию временных мест пребывания.

Факты ICTV выясняли, как изменятся выплаты для ВПЛ с 1 апреля 2026 года, кто имеет право на помощь и какие новые механизмы поддержки вводит государство.

ВПЛ: выплаты с 1 апреля 2026 года в Украине

Впервые получив статус внутренне перемещенного лица, человек может рассчитывать на помощь в течение первых шести месяцев.

По данным Национальной социальной службы, можно получить следующие суммы:

Дети и лица с инвалидностью получают 3 000 грн ежемесячно.

Взрослые ВПЛ — 2 000 грн ежемесячно.

Оформить помощь можно через:

мобильное приложение Дія;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

территориальные центры Пенсионного фонда Украины.

Право на продление выплат ВПЛ после первых шести месяцев имеют уязвимые категории: пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты и семьи с низким доходом. Подача заявок осуществляется через те же каналы, что и для первоначальных выплат.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Государство компенсирует часть расходов на аренду жилья для ВПЛ и приемных семей, которые лишились жилья или остались в оккупированных регионах. Основные условия:

Отсутствие собственного жилья в безопасном регионе.

Подписанный договор аренды.

Заявку вместе с копией договора подают в территориальные органы Пенсионного фонда. Рассмотрение документов занимает до 10 дней и завершается уведомлением о назначении помощи, отказе или необходимости исправления неточностей.

Сумма субсидии определяется индивидуально и зависит от доходов семьи, количества членов и цен на недвижимость в конкретном регионе.

Предварительный ориентировочный размер помощи можно оценить с помощью онлайн-калькуляторов, но окончательно ее определяет Пенсионный фонд после проверки документов.

Что изменится для ВПЛ с 1 апреля 2026 года: единовременная целевая доплата

Кабинет Министров Украины утвердил выплату в апреле 2026 года единовременной помощи в размере 1 500 грн для пенсионеров и граждан, получающих социальные выплаты.

Доплата предоставляется автоматически через банковские счета или отделения Укрпочты, без необходимости подавать заявления или собирать документы.

Среди получателей единовременной выплаты:

пенсионеры по возрасту и за выслугу лет;

пенсионеры по инвалидности;

ветераны войны и участники защиты Украины с 2014 года;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

получатели государственной помощи и компенсаций, включая ВПЛ на проживание;

малообеспеченные семьи и одинокие матери;

дети, находящиеся под опекой или попечительством, а также дети с инвалидностью.

Если человек относится к нескольким категориям, выплата производится только один раз после проверки данных в государственных реестрах. Доплата будет начислена как отдельная сумма или как доплата к пенсии в рамках апрельских выплат.

Расширение категорий получателей и срока выплаты помощи для ВПЛ

Министерство социальной политики внесло изменения в постановление о предоставлении помощи ВПЛ. Таким образом, в апреле 2026 года будут расширены категории получателей выплат для ВПЛ.

Теперь дети ВПЛ будут получать выплаты на проживание независимо от дохода родителей, а нетрудоспособные лица, которым ранее прекращали выплачивать помощь из-за превышения дохода, могут подать документы на пересмотр.

Начисление выплат детям осуществляется с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года. Для нетрудоспособных лиц новые выплаты начисляются с 1 января 2026 года, если документы поданы до 1 мая 2026 года.

Максимальная продолжительность помощи увеличена с четырех до пяти шестимесячных периодов, что позволяет наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше.

Улучшение условий проживания для ВПЛ

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины выделяет 1,5 млрд грн субвенции на обустройство временного жилья, обеспечение проживания и приобретение домов в сельской местности для внутренне перемещенных лиц.

Кабинет Министров утвердил порядок и условия предоставления этих средств из государственного бюджета местным бюджетам на заседании 6 марта.

Ожидается, что 1 млрд грн будет направлен на ремонт и модернизацию временных мест проживания для ВПЛ, а остальные 500 млн грн — на приобретение жилья в сельской местности.

Механизм покупки жилья планируется утвердить в течение месяца после вступления в силу Постановления.

Согласно новым правилам, в этом году субвенция будет распределяться между областными бюджетами следующим образом:

70% — пропорционально количеству ВПЛ в регионе;

30% — в соответствии с наличием мест временного или поддерживаемого проживания.

Кроме того, средства субвенции можно использовать для приобретения строительных материалов и модульных домов с целью создания модульных городков в прифронтовых регионах.

Важно, что не менее 20% всех отремонтированных или переоборудованных помещений должны соответствовать требованиям доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Восемь областей, в том числе Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская, за исключением населенных пунктов на территориях активных боевых действий, смогут получить финансирование в полном объеме за счет государственного бюджета.

Остальные регионы получат средства по схеме софинансирования: 90% из государственного бюджета и 10% из местных бюджетов.

Для сравнения, в прошлом году Министерство распределило почти 536 млн грн субвенций, что позволило провести ремонтные работы на 146 объектах для ВПЛ.

