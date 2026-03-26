Дефицит российского бюджета из-за санкций увеличивался из года в год и в 2026 году должен составить около $100 млрд.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

Санкции и дефицит бюджета РФ

По словам президента, совместная санкционная политика разных стран напрямую влияла на финансовые возможности Российской Федерации. В частности, сокращались доходы РФ от продажи энергоресурсов.

Несмотря на то что россияне обходили санкции, их доходы все равно сокращались. А это означает, что меньше денег выделялось на оборонный сектор.

— Дефицит бюджета Российской Федерации увеличивался из года в год. Наибольший — на начало 2026 года. На конец 2025 года у россиян было $83 млрд дефицита, плюс $19 млрд, которые они перенесли на начало 2026-го. Согласно нашим прогнозам, на 2026 год дефицит должен был составить около $100 млрд, — сказал Владимир Зеленский.

Однако сейчас, после ослабления санкций для энергетического сектора Российской Федерации, доходы россиян исчисляются миллиардами.

— Это точно не способствует снижению интенсивности боевых действий в Украине, а также в Иране. Потому что Россия теми или иными возможностями будет помогать иранскому режиму.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение января и февраля 2026 года Силы обороны нанесли удары по 13 НПЗ, нефтебазам и другим объектам нефтегазового комплекса РФ. Такие удары ослабляют экономический потенциал России и сокращают поставки топлива вражеской армии.

Источник : Офіс президента

