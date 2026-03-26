В пятницу, 27 марта, во всех областях Украины отключения электроэнергии не будет.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Как сообщают в компании, в пятницу, 27 марта, графики отключения электроэнергии в Украине не будут действовать. Таким образом, все потребители электроэнергии будут обеспечены светом.

Сейчас смотрят

В то же время в Укрэнерго рекомендуют пользоваться мощными электроприборами в определенный период — с 10:00 до 15:00. Именно в это время солнечные электростанции работают наиболее продуктивно.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 26 марта из-за российских атак были обесточены некоторые регионы Украины, а именно Днепропровская, Запорожская, Харьковская и Сумская области. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской и Черниговской областях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.