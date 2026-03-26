Глава Минобороны Михаил Федоров озвучил новые назначения для своего ведомства. Так, он избрал заместителем министра Мстислава Баника, а генеральным инспектором стал Юрий Мироненко.

Об этом Федоров написал у себя в Telegram.

Назначение в Минобороны: что известно

Основной задачей Мстислава Баника будет обновление системы оборонных закупок, чтобы сделать ее более эффективной и прозрачной.

До этого Баник работал в Министерстве цифровой трансформации Украины, где отвечал за запуск и развитие Дії.

Также он работал в Минобороны над развитием цифровых сервисов для военных, в частности Армия+ и Резерв+.

У Мстислава Баника есть и боевой опыт. Он добровольно присоединился к войску, прошел путь от солдата до офицера и создавал подразделения FPV-дронов.

Юрий Мироненко, в свою очередь, в должности генерального инспектора Минобороны будет отвечать за объективную оценку положения дел в войсках и эффективность принятых решений.

Мироненко будет регулярно анализировать то, как решения из теоретических становятся практическими и насколько удачными они являются. Также он будет формулировать рекомендации по быстрой коррекции политик и планов.

До этого Юрий Мироненко работал замминистра обороны и отвечал за развитие цифровой системы управления войсками DELTA, внедрение Mission Control и развитие технологических решений на основе данных с поля боя.

Также он являлся заместителем министра в Министерстве цифровой трансформации Украины и возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Федоров подчеркнул, что его новая команда должна обеспечить скорейшее масштабирование технологических решений, эффективное использование ресурсов и результат для украинских военных на фронте.

Ранее стало известно, что Министерство обороны внедряет автоматическую модель закупок беспилотников, где необходимость будет формироваться исключительно на основе реальной эффективности техники на фронте.

