Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 26 марта 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Российский враг нанес 49 авиационных ударов – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Потери РФ по состоянию на 26 марта 2026 года
- личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек,
- танков – 11 807 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.,
- артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 698 (+2) шт.,
- средств противовоздушной обороны – 1 337 (+1) шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201) ед.,
- специальной техники – 4 100 (+2) ед.
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
Связанные темы:
