За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Российский враг нанес 49 авиационных ударов – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2026 года

Потери РФ по состоянию на 26 марта 2026 года

личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек,

танков – 11 807 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.,

артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.,

реактивных систем залпового огня – 1 698 (+2) шт.,

средств противовоздушной обороны – 1 337 (+1) шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей и катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201) ед.,

специальной техники – 4 100 (+2) ед.

Связанные темы:

